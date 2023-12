Ολυμπιακός πόλο: Με ποιες ομάδες κληρώθηκαν οι Πειραιώτες

Γράφει ο Κωνσταντίνος Καραμάνογλου

Τελειόφοιτος Sport Management

Το μεσημέρι της Παρασκευής πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της προημιτελικής φάσης του Champions League στο πόλο ανδρών, με τον Ολυμπιακό να μαθαίνει τους αντιπάλους του. Οι ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν τις Μπαρτσελονέτα, Φερεντσβάρος και Μπρέσια, με τις δύο πρώτες ομάδες του ομίλου να παίρνουν την πρόκριση για τα ημιτελικά.

Οι Όμιλοι είναι οι εξής:

Α’ Όμιλος

Νόβι Μπέογκραντ (Σερβία)

Προ Ρέκο (Ιταλία)

Γιαντράν Σπλιτ (Κροατία)

Μαρσέιγ (Γαλλία)

Β’ Όμιλος

Μπαρτσελονέτα (Ισπανία)

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

Μπρέσια (Ιταλία)

Ολυμπιακός (Ελλάδα)

Η συνέχεια της διοργάνωσης

Οι ομάδες θα πέσουν ξανά στην πισίνα στις 8 Μαρτίου, αφού μεσολαβεί η διακοπή για τις εθνικές ομάδες με Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2024. Σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, στην επόμενη φάση δεν θα έχουμε το καθιερωμένο Final Eight, αφού αυτό έχει αντικατασταθεί από Final Four. Οι οκτώ ομάδες χωρίστηκαν σε δύο ομίλους, από τους οποίους οι δύο πρώτοι θα προκριθούν στο Final 4. Φέτος, η ομάδα που θα φιλοξενήσει το Final Four δεν παίρνει απευθείας την πρόκριση και θα πρέπει να την κερδίσει μέσα στην πισίνα.

Το πρόγραμμα των έξι αγωνιστικών των “8”

8–9 Μαρτίου

19–20 Μαρτίου

2-3 Απριλίου

23–24 Απριλίου

3–4 Μαΐου

14–15 Μαΐου

Final Four

Ημιτελικοί: 6 Ιουνίου

Τελικός: 8 Ιουνίου