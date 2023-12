Champions League: Ποιες ομάδες πέρασαν στους 16

Μετά και την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής έγιναν πολλές εκπλήξεις στο φετινό Champions League 2023-24 και είναι γνωστές όλες οι ομάδες που θα απαρτίσουν τους «16» της πρώτης φάσης των νοκ-άουτ. Οι ομάδες είναι χωρισμένες ως ισχυρές και ανίσχυρες και είναι οι εξής:

1. Μπάγερν Μονάχου

2. Άρσεναλ

3. Ρεάλ Μαδρίτης

4. Ρεάλ Σοσιεδάδ

5. Ατλέτικο Μαδρίτης

6. Ντόρτμουντ

7. Μάντσεστερ Σίτι

8. Μπαρτσελόνα

9. Κοπεγχάγη

10. Αϊντχόφεν

11. Νάπολι

12. Ίντερ

13. Λάτσιο

14. Παρί Σεν Ζερμέν

15. Λειψία

16. Πόρτο

Σε ένα υποθετικό σενάριο κλήρωσης: Η Μπάγερν Μονάχου για παράδειγμα μπορεί να κληρωθεί με μια εκ των Αϊντχόφεν, Νάπολι, Ίντερ, Λάτσιο, Παρί Σεν Ζερμέν ή Πόρτο. Με ομάδα όπου έπαιξε στον ίδιο όμιλο, όπως η Κοπεγχάγης δεν μπορεί να κληρωθεί μαζί της και επίσης με την Λειψίας που είναι επίσης γερμανική ομάδα δεν γίνεται να παίξουν μαζί.

Εκτός από τις ομάδες που εξασφάλισαν την παρουσία τους στα νοκ-άουτ του Champions League, τα βλέμματα τράβηξαν και αυτές που δεν τα κατάφεραν, βγήκαν τρίτες και και θα συνεχίσουν στο Europa League. Οι σύλλογοι που πήραν την τρίτη θέση των ομίλων τους υποβιβάζονται στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση και θα αντιμετωπίσουν στα play-offs της φάση των «16» του Europa League τις ομάδες που πήραν τη δεύτερη θέση των ομίλων της ίδιας διοργάνωσης.

Αναλυτικά οι ομάδες που μέσω του Champions League «έπεσαν» στο Europa League είναι οι εξής:

1. Γαλατάσαραϊ

2. Λανς

3. Μπράγκα

4. Μπενφίκα

5. Φέγενορντ

6. Μίλαν

7. Γιούνγκ Μπόις

8. Σαχτάρ Ντόνετσκ

Το πρόγραμμα και η κλήρωση του Champions League από την φάση των 16 έως τον τελικό θα διεξαχθεί την Δευτέρα 18/12 στις 13:00 στη Νιόν της Ελβετίας.

Πρώτα ματς της φάσης των «16»: 13/14 Φεβρουαρίου

Δεύτερα ματς της φάσης των «16»: 20/21 Φεβρουαρίου

Κλήρωση προημιτελικών και ημιτελικών: 15 Μαρτίου

Προημιτελικοί: 9/10 και 16/17 Απριλίου

Ημιτελικοί: 30 Απριλίου/1 Μαΐου και 7/8 Μαΐου

Τελικός: 1 Ιουνίου, Λονδίνο

