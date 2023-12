Χιόνια Κίνα: Πολικές θερμοκρασίες έως -18 στο Πεκίνο

Χιόνι, χιονοθύελλες και πολικές θερμοκρασίες σημειώνονται στη βόρεια Κίνα σε ένα από τα σφοδρότερα ίσως κύματα ψύχους τον Δεκέμβριο αναγκάζοντας τις αρχές της πρωτεύουσας να αναστείλουν τα δρομολόγια των τρένων, να κλείσουν τα σχολεία και να καλέσουν τους πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους. Μια μάζα ψυχρού αέρα κατευθύνθηκε στο Πεκίνο από τα δυτικά, το δεύτερο ψυχρό κύμα αυτή την εβδομάδα. Οι αρχές της πρωτεύουσας εξέδωσαν τη δεύτερη υψηλότερη προειδοποίηση κινδύνου για χιονοθύελλες που θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι αύριο, Πέμπτη τη μοναδική τέτοια προειδοποίηση μέχρι στιγμής στη χώρα.

Για να αποφευχθεί το χάος από τον αναμενόμενο γύρο χιονοπτώσεων “διαρκείας”, η πόλη αυτή των σχεδόν 22 εκατομμυρίων κατοίκων έκλεισε όλα τα σχολεία από σήμερα και επέβαλε τηλεκπαίδευση. Οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να προσφέρουν στους υπαλλήλους τους ευέλικτες εργασιακές συνθήκες και τους ζήτησαν να αποφύγουν τις μετακινήσεις. Αξιοθέατα στο ορεινό και δυτικό τμήμα της χώρας έχουν προσωρινά κλείσει. Κάποιες σιδηροδρομικές συνδέσεις με βασικές πόλεις, όπως το εμπορικό κέντρο της Σανγκάης, η Χανγκζού και η Ουχάν, ανεστάλησαν. Τα τρένα που εξακολουθούν να κυκλοφορούν κινούνται με μικρότερη ταχύτητα προκαλώντας καθυστερήσεις. Ωστόσο το Διεθνές Αεροδρόμιο του Πεκίνου συνεχίζει να λειτουργεί.

A giant ‘snow dragon’ soaring into the sky in Harbin, northeast China’s Heilongjiang Province. pic.twitter.com/0UF59Jax1Y

— China News 中国新闻网 (@Echinanews) December 13, 2023