Νομιμοποίηση κάνναβης – Ολλανδία: Ξεκινάει το πολυαναμενόμενο πείραμα

Από τις 15 Δεκεμβρίου, η κάνναβη θα καλλιεργείται, θα πωλείται και θα καταναλώνεται για πρώτη φορά νομίμως στην Ολλανδία. Η χώρα ήδη φημίζεται για την ανεκτικότητά της έναντι των μαλακών ναρκωτικών. Το πολυαναμενόμενο πείραμα με την κάνναβη θα ξεκινήσει στις νότιες ολλανδικές πόλεις Μπρέντα και Τίλμπουρχ. Αντίθετα από την εντύπωση που είναι ευρύτατα διαδεδομένη στο εξωτερικό, η πώληση και η κατανάλωση του χασίς, της μη επεξεργασμένης κάνναβης και των παραγώγων τους δεν είναι νόμιμη στην Ολλανδία. Από τα χρόνια του 1970, οι ουσίες αυτές είναι «ανεκτές» και «οι αρχές επιλέγουν να μην διώκουν τους παραβάτες», σύμφωνα με τον ιστότοπο της κυβέρνησης. Εντούτοις είναι εντελώς παράνομο στην Ολλανδία να καλλιεργεί κάποιος κάνναβη ή να προμηθεύει τα δημοφιλή «coffeeshops» της.

Αυτή η πολιτική της «ανοχής» υιοθετήθηκε για να διαφοροποιηθούν τα σκληρά από τα μαλακά ναρκωτικά. Όμως στη διάρκεια των δεκαετιών οδήγησε σε μια παράξενη νομική γκρίζα ζώνη. Η αλυσίδα εφοδιασμού σε κάνναβη των περίπου 570 coffeeshops εξακολουθεί έτσι να λειτουργεί παράνομα. Ωστόσο οι τοπικές αρχές διαμαρτύρονται για μικροεγκληματικότητα και αντικοινωνικές συμπεριφορές. Επίσης το χόρτο θα παρακολουθείται και θα ελέγχεται επιμελώς. Επομένως οι καταναλωτές θα ξέρουν ακριβώς ποια είναι η ισχύς της κάνναβης και τι περιέχει. Ο Ρικ Μπραντ, ιδιοκτήτης ενός coffeeshop στην Μπρέντα, είπε τον Οκτώβριο στο Γαλλικό Πρακτορείο πως ελπίζει ότι θα μπορέσει να πουλάει προϊόντα «100% αγνά». «Αυτό που δεχόμαστε μέχρι τώρα περιέχει μερικές φορές φυτοφάρμακα. Στην πραγματικότητα, δεν ξέρουμε στ’ αλήθεια τι περιέχει», παραδέχεται. Οι αρχές ελπίζουν επίσης σε μια μείωση της μικροεγκληματικότητας και των αντικοινωνικών συμπεριφορών.

Η ολλανδική νομοθεσία θα ανασταλεί προσωρινά ώστε να επιτραπεί στους παραγωγούς και τους προμηθευτές να επιχειρούν σε 11 δήμους -περιλαμβανομένου του Ανατολικού Άμστερνταμ- οι οποίοι προμηθεύονται από 10 παραγωγούς. Όλα τα coffeeshops αυτών των δήμων θα πρέπει να συμμετάσχουν στο πείραμα. Αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερα χρόνια. Έτσι ώστε οι ίδιοι κανόνες να ισχύουν για όλους και οι καταναλωτές να γνωρίζουν αν παίρνουν παντού την ίδια ποιότητα προϊόντος.

Οι άλλοι κανόνες παραμένουν οι ίδιοι: μέγιστη ποσότητα πέντε γραμμαρίων μπορούν να πωλούνται ανά άτομο και ανά ημέρα, ενώ η πώληση παραμένει απαγορευμένη στους ανηλίκους και τα καταστήματα δεν μπορούν να προσφέρουν ούτε σκληρά ναρκωτικά ούτε αλκοόλ. Μόνο τα πρόσωπα που ζουν στην Ολλανδία μπορούν να συμμετέχουν στο πείραμα. Τα coffeeshops θα μπορούν να αποθηκεύουν επιτόπου περισσότερη από τη σημερινή μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα των 500 γραμμαρίων – «ο γενικός κανόνας (…) είναι μέχρι μιας εβδομάδας απόθεμα», σύμφωνα με αξιωματούχους.

