Μεθυσμένη σε πτήση: Έξαλλη επιβάτης με την American Airlines

Μια γυναίκα τα έβαλε με την American Airlines γιατί επέτρεψε σε μεθυσμένη επιβάτιδα να επιβιβαστεί σε πτήση, κάνοντας εμετό στα πράγματά της. Η δικηγόρος Nicole Schreib ετοιμαζόταν να ταξιδέψει από τη Νέα Υόρκη στο Μαϊάμι με πτήση της American Airlines, όταν, όπως λέει, εντόπισε δύο γυναίκες σε κατάσταση μεγάλης μέθης στην τουαλέτα του αεροδρομίου. «Δύο από αυτές περπατούσαν χέρι-χέρι, παραπατούσαν μεθυσμένες και έπεσαν πάνω μου στο μπάνιο, δήλωσε στο Business Insider. «Ήταν απλά τρελό γιατί ήταν 7:30 το πρωί. Δεν το περιμένεις αυτό εκείνη την ώρα».

Όταν επιβιβάστηκε στην πτήση με τον αρραβωνιαστικό της, συνειδητοποίησε ότι μία από τις γυναίκες ήταν πράγματι στην πτήση της, καθόταν μπροστά της και μάλιστα έκανε ήδη σκηνή. «Η γυναίκα με το ζόρι μιλούσε», δήλωσε η Nicole. «Αυτή η γυναίκα δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σε αυτό το αεροπλάνο. Ανησύχησα, ειλικρινά». Στη μέση της πτήσης, άρχισε να κάνει εμετό και λέρωσε και τις τσάντες της Nicole, οι οποίες ήταν τοποθετημένες κάτω από το κάθισμα μπροστά της. Η δυσαρεστημένη επιβάτης είπε ότι δεν τράβηξε φωτογραφίες από τον εμετό και ότι της είπαν ότι δεν μπορούσαν να τον καθαρίσουν. Αφού προσγειώθηκε, η εξοργισμένη επιβάτιδα επικοινώνησε με την American Airlines ελπίζοντας ότι η εταιρεία θα την αποζημιώσει για την ταλαιπωρία – και τον εμετό – προσθέτοντας ότι το πλήρωμα της πτήσης γνώριζε ότι ήταν μεθυσμένη η γυναίκα όταν επιβιβάστηκε στην πτήση.

Σύμφωνα με το Business Insider, η αεροπορική εταιρεία έστειλε email στη Nicole λέγοντάς της ότι δεν μπορούσαν να αναλάβουν την ευθύνη. «Λυπάμαι που μαθαίνω ότι η περιουσία σας υπέστη ζημιά από άλλον επιβάτη», έγραφε το email. «Δεν μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη για τις πράξεις ενός άλλου ατόμου» Και συνέχιζε: «Αν και σίγουρα μπορώ να καταλάβω την απογοήτευσή σας για την κατάσταση, ακούσια πράγματα μπορούν και συμβαίνουν σε δημόσιους χώρους. Αν και είναι ατυχές το γεγονός ότι εμπλακήκατε σε αυτή την κατάσταση, δεν μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη για τις πράξεις ενός άλλου ατόμου». Αφού πίεσε περαιτέρω το θέμα, η Nicole είπε ότι της προσφέρθηκαν 50 δολάρια ως αποζημίωση, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι αρκετό.

«Δεν πρόκειται για τα χρήματα», υποστήριξε. «Πρόκειται για την ανάληψη λίγης ευθύνης και την πραγματική συγγνώμη για ό,τι συνέβη». Εκπρόσωπος της American Airlines δήλωσε στη DailyMail: «Προσπαθούμε να παρέχουμε μια θετική ταξιδιωτική εμπειρία για όλους τους πελάτες μας και ένα μέλος της ομάδας μας επικοινώνησε μαζί μας για να μάθει περισσότερα». Η δικηγόρος αξιοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μοιραστεί το τι είχε συμβεί -μαζί με ένα σύντομο βίντεο της μεθυσμένης γυναίκας που ήταν ξαπλωμένη στη θέση της με τα πόδια της στον τοίχο. «Η American Airlines επέτρεψε σε αυτήν τη μεθυσμένη, λεκτικά υβριστική γυναίκα να είναι στην πτήση μου, παρά το γεγονός ότι απομάκρυνε έναν από τους φίλους της», έγραψε η Nicole στο X.

«Εδώ αποκαλεί τους δύο άντρες στο διάδρομο της ”που…ές” πριν ξεράσει στο πάτωμα και στις βαλίτσες μου – 50 δολάρια πίστωση είναι το μόνο που πρόσφεραν ως αποζημίωση». Σε μια επόμενη ανάρτηση, η Nicole απάντησε σε μια απάντηση από την American Airlines, η οποία της πρότεινε να ζητήσει επανεξέταση του email που της έστειλαν. «Το έκανα αυτό και μίλησα με κάποιον και τότε ήταν που μου πρόσφεραν το γελοίο ποσό των 50 δολαρίων ως αποζημίωση για τη φρικτή πτήση που περιελάμβανε το σκούπισμα του εμετού αυτής της γυναίκας από τα προσωπικά μου αντικείμενα», έγραψε σε μια καυστική απάντηση. «Ήταν εμφανώς μεθυσμένη και με υβριστική διάθεση πολύ πριν από την απογείωση». Η Nicole δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρη αν θα ξανακάνει κράτηση για άλλη πτήση με την American Airlines και ότι στο εξής θα πετάει με “αδιάβροχη τσάντα”.

@AmericanAir allowed this intoxicated, verbally abusive woman on my flight despite removing one of her friends. Here she is calling the two men in her aisle “pu**ies” prior to puking on the floor and my bags – $50 credit is all they offered as compensation. #americanairfail pic.twitter.com/BTPl4FDBfR

— Nicole Schreib (@NicoleSchreib1) December 4, 2023