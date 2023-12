Μαθήτρια απείλησε καθηγήτρια με μαχαίρι: Η 12χρονη μπήκε στην τάξη με πρόθεση να τη σκοτώσει

Μια 12χρονη μαθήτρια απείλησε με ένα μαχαίρι, κατά τη διάρκεια του μαθήματος στη δυτική Γαλλία, μια καθηγήτρια, η οποία δεν τραυματίστηκε, με τις αρχές να ξεκινούν έρευνα για «απόπειρα ανθρωποκτονίας». «Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν μία μαθήτρια, γεννηθείσα το 2011 στη Μασσαλία πήγε στην τάξη οπλισμένη με ένα μεγάλο μαχαίρι, με την πρόθεση, όπως φαίνεται, να σκοτώσει την καθηγήτριά των Αγγλικών», αναφέρει ο εισαγγελέας της Ρεν, Φιλίπ Αστρίκ, σε δελτίο Τύπου. «Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, άρχισε να κραδαίνει το μαχαίρι προς το θύμα, το οποίο τρέχοντας τράπηκε σε φυγή. Εκείνη ακολούθησε το θύμα, προτού την αφοπλίσει το προσωπικό του σχολείου. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί», διευκρινίζεται από την εισαγγελία.

Μια έρευνα ξεκίνησε για απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον προσώπου επιφορτισμένου με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας. Ένα κορίτσι είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο, σε δηλώσεις του μπροστά από το σχολείο, ότι υπήρχε μια διαμάχη μεταξύ της 12χρονης και της καθηγήτριας, η οποία της είχε κατάσχει το κινητό της τηλέφωνο την περασμένη Παρασκευή. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε δύο μήνες μετά τη δολοφονία του Ντομινίκ Μπερνάρ, ενός καθηγητή Γαλλικών που δολοφονήθηκε με μαχαίρι στο Αράς (βόρεια), τη 13η Οκτωβρίου του 2023.

A 12 year old student in France has threatened her English teacher with a knife this morning in Rennes with the intention to kill her.

Perpetual violence in this country leads to constant insecurity.

