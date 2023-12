Κρανίο προϊστορικού τέρατος Αγγλία: Γιγάντιο απολίθωμα ηλικίας 150 εκατομμυρίων ετών

Το εντυπωσιακά καλοδιατηρημένο κρανίο ενός γιγαντιαίου πλειόσαυρου, ανακαλύφθηκε σε μια παραλία στην κομητεία Ντόρσετ της νότιας Αγγλίας και θα μπορούσε να αποκαλύψει τα μυστικά αυτών των προϊστορικών θαλάσσιων τεράτων, που προκαλούν δέος. Οι πλειόσαυροι κυριαρχούσαν στους ωκεανούς σε μια εποχή που οι δεινόσαυροι τριγύριζαν στη στεριά. Το απολίθωμα που αποκαλύφθηκε είναι ηλικίας περίπου 150 εκατομμυρίων ετών, σχεδόν 3 εκατομμύρια χρόνια νεότερο από οποιοδήποτε άλλο εύρημα πλειόσαυρου. Οι ερευνητές αναλύουν το δείγμα για να προσδιορίσουν αν θα μπορούσε να είναι ακόμη και ένα νέο είδος που δεν γνωρίζει η επιστήμη.

Το απολίθωμα που εντοπίστηκε αρχικά την άνοιξη του 2022, μαζί με την περίπλοκη ανασκαφή του και τη συνεχιζόμενη επιστημονική έρευνα, περιγράφονται τώρα λεπτομερώς στο επερχόμενο ντοκιμαντέρ του BBC «Attenborough and the Jurassic Sea Monster», που παρουσιάζει ο θρυλικός φυσιοδίφης σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο και θα προβληθεί την Πρωτοχρονιά στο BBC One. Το τεράστιο μέγεθος του σαρκοβόρου θαλάσσιου ερπετού ήταν τέτοιο που το κρανίο, που ανασκάφηκε από έναν βράχο κατά μήκος της «Ιουράσιας ακτής» του Ντόρσετ (ονομάστηκε έτσι από το πλήθος των απολιθωμάτων που έχουν βρεθεί εκεί), έχει μήκος σχεδόν 2 μέτρα. Στην απολιθωμένη του μορφή, το δείγμα ζυγίζει πάνω από μισό τόνο. Οι πλειόσαυροι μπορούσαν να φτάσουν σε μήκος τα 15 μέτρα.

Το απολίθωμα ήταν θαμμένο βαθιά στον βράχο

Το απολίθωμα ήταν θαμμένο βαθιά στον βράχο, περίπου 11 μέτρα πάνω από το έδαφος και 15 μέτρα κάτω από την κορυφή του βράχου, δήλωσε στο CNNi ο παλαιοντολόγος Στιβ Έτσις, ο οποίος βοήθησε στην αποκάλυψή του. Αφού χρησιμοποίησαν drones για να χαρτογραφήσουν τον βράχο και να προσδιορίσουν την ακριβή θέση του υπόλοιπου πλειόσαυρου, ο Έτσις και η ομάδα του ξεκίνησαν μια επιχείρηση τριών εβδομάδων, σμιλεύοντας τον βράχο ενώ κρέμονταν στον αέρα. Στη συνέχεια ανέλαβε το έργο της επίπονης αποκατάστασης του κρανίου. «Τα οστά είχαν ραγίσει, ήταν σαν παζλ, έπρεπε να τα βάλουμε όλα στη θέση τους. Χρειάστηκε πολύς χρόνος, αλλά επαναφέραμε κάθε κομμάτι του οστού». Είναι σπάνιο ένα τέτοιο απολίθωμα να παραμένει σε τόσο καλή κατάσταση, πρόσθεσε ο Έτσις. «Πέθανε στο κατάλληλο περιβάλλον, υπήρχε μεγάλη ιζηματογένεση… έτσι όταν πέθανε και κατέβηκε στον πυθμένα, θάφτηκε αρκετά γρήγορα».

Το κορυφαίο αρπακτικό των θαλασσών

Το σχεδόν άθικτο απολίθωμα φωτίζει τα χαρακτηριστικά που έκαναν τον πλειόσαυρο ένα πραγματικά τρομερό αρπακτικό, που κυνηγούσε θηράματα όπως ο ιχθυόσαυρος, που έμοιαζε με δελφίνι. Χρησιμοποιούσε μια ποικιλία αισθήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αισθητήριων οπών που είναι ακόμη ορατές στο κρανίο του και οι οποίες μπορεί να του επέτρεπαν να ανιχνεύει τις αλλαγές στην πίεση του νερού, σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ. Ο πλειόσαυρος είχε δάγκωμα δύο φορές πιο ισχυρό από έναν κροκόδειλο του αλμυρού νερού, ο οποίος έχει σήμερα τα πιο ισχυρά σαγόνια στον κόσμο, σύμφωνα με την Έμιλι Ρέιφιλντ, καθηγήτρια παλαιοβιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ. Θα μπορούσε να κόψει ένα αυτοκίνητο, λέει η ίδια χαρακτηριστικά στο ντοκιμαντέρ.

