Ρονάλντο – Μέσι: Ξανά αντίπαλοι οι δύο σούπερ σταρ

Είναι πλέον επίσημο. Ο Λιονέλ Μέσι θα τεθεί αντιμέτωπος ξανά με τον Κριστιάνο Ρονάλντο των δύο κορυφαίων ποδοσφαιριστών την 1η Φεβρουαρίου 2024 με την Ίντερ Μαϊάμι να ανακοινώνει πως θα ταξιδέψει στην Σαουδική Αραβία για να αντιμετωπίσει την Αλ Νασρ. Ο σύλλογος του Ντέιβιντ Μπέκαμ έκανε γνωστό πως θα κάνει ένα tour στη Σαουδική Αραβία για να πάρει μέρος στο “Riyadh Season Cup” και να παίξει διαδοχικά με την Αλ Χιλάλ στις 29 Ιανουαρίου (σ.σ. ομάδα του Νεϊμάρ, ο οποίος όμως είναι τραυματίας και δεν θα αγωνιστεί) και με την Αλ Νασρ του Πορτογάλου σούπερ σταρ την 1η Φεβρουαρίου. Σημειώνεται ότι, οι δύο παίκτες έχουν βρεθεί ο ένας απέναντι στον άλλον σε 36 φορές σε επίσημα ματς, με τον Μέσι να έχει απολογισμό 16 νίκες, 22 γκολ και 21 ασίστ και με τον Πορτογάλο να έχει να αντιπαραβάλλει 11 νίκες, 21 γκολ και 1 ασίστ.

Η τελευταία φορά που βρέθηκαν αντιμέτωποι, Μέσι και Ρονάλντο, ήταν στη διάρκεια ενός φιλικού που έδωσε η Αλ Νασρ με την Παρί Σεν Ζερμέν στις 19/01/2023, το πολύ αναμενόμενο φιλικό της χρονιάς ανάμεσα στη μεικτή αστέρων των Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο και Αλ Χιλάλ, κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν του Λιονέλ Μέσι, βρήκε νικητές τους Παριζιάνους με το «χορταστικό» 5-4 και τους 69.000 θεατές που κατέκλυσαν το «King Fahd International Stadium» του Ριάντ, να απολαμβάνουν άλλη μία μοναδική παράσταση των δύο σούπερ σταρ, οι οποίοι άφησαν το «σημάδι» στην παγκόσμια ποδοσφαιρική σκηνή τα τελευταία 15 χρόνια..

