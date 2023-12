Champions League 1ος όμιλος: Μάχη για την 2η θέση

Απόψε (12/12) θα πραγματοποιηθεί η τελευταία (6η) αγωνιστική του 1ου ομίλου του Champions League. Σε αυτόν τον όμιλο στους 16 έχει προκριθεί μόνο μια ομάδα και αυτή είναι η Μπάγερν Μονάχου, ενώ την έκπληξη στον 1ο όμιλο την έχει κάνει η Κοπεγχάγη που είναι 2η θέση και η Γιουνάιτεντ που είναι στην τελευταία θέση. Σήμερα οι τρεις ομάδες θα παλέψουν για ένα εισιτήριο που θα τους οδηγήσει στους 16 αλλά και ένα εισιτήριο στους 32 του Europa League.

Απόψε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχεται την Μπάγερν στο Ολντ Τράφορντ, σε ένα παιχνίδι όπου η αγγλική ομάδα θέλει να παραμείνει στην Ευρώπη και δεν έχει τελειώσει τίποτα για μια ένα εισιτήριο στους 16. Αναλυτικά, οι κόκκινοι διάβολοι έρχονται με μια ήττα από την Μπόρνμουθ εντός έδρας με σκορ 0-3. Ο Τεν Χαχ, έχει αρκετές απώλειες, εκτός από τον Sancho που έχουν μια κόντρα, οι Casemiro, Diallo, Eriksen, Lindelof, Malacia,

Martinez και Mount δεν θα αγωνιστούν απόψε κόντρα στην Μπάγερν.

Από την άλλη, η Μπάγερν έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στους 16 έχοντας 13 βαθμούς και δεν την επηρεάζει απόψε μια ήττα ή μια ισοπαλία. Έρχεται από μια μεγάλη συντριβή στο πρωτάθλημα, όπου έχασε από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης (η ομάδα στον ίδιο όμιλο με τον ΠΑΟΚ) εκτός έδρας με σκορ 5-1, μένοντας στην 2η θέση στο -4 από την πρωτοπόρα Λεβερκούζεν. Σε σύγκριση με την Γιουνάιτεντ, οι Βαυαροί έχουν λίγες απουσίες με τους Buchmann, Gnabry, Marusic, Sarr, Ulreich και de Ligt να μην είναι στα πλάνα του Τόμας Τούχελ.

Η Κοπεγχάγη υποδέχεται την Γαλατασαράι σε ένα παιχνίδι που και οι ομάδες είναι ισόβαθμες αλλά έχουν αποδείξει φέτος ότι αντέχουν με δυνατές ομάδες έχοντας στον όμιλο την Μπάγερν και στην Γιουνάιτεντ και θέλουν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και με άλλες ομάδες της διοργάνωσης. Συγκεκριμένα, η γηπεδούχος ομάδα έρχεται με μια νίκη από το κύπελλο Δανίας κόντρα την Σίλκεμποργκ με σκορ 1-2 εκτός έδρας όμως αποκλείστηκε διότι στο προηγούμενο αγώνα είναι ηττηθεί με σκορ 0-2. Έχει απουσίες όπως οι Babacar, Clem, Khocholava και Meling.

Οι φιλοξενούμενοι, έχουν να ηττηθεί ένα μήνα με την τελευταία τους ήττα να ήταν στις 11/11 με την Χατάγιασπορ με σκορ 2-1. Η ομάδα σε γενικές γραμμές βρίσκεται σε φόρμα με την τελευταία τους νίκη να είναι με την Ανταναντεμίρσπορ με σκορ 3-1 εντός έδρας. Δεν έχει απουσίες που αυτό σημαίνει ότι ο προπονητής θα έχει στην διάθεσή του όλους τους παίκτες.

We believe it. Time to make history. In Parken. Once again.#UCL #KOPvGS pic.twitter.com/DYJzhLlPku

— Galatasaray EN (@Galatasaray) December 11, 2023