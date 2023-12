Γρίπη των πτηνών – Βραζιλία: Νεκρές πάνω από 900 φώκιες και θαλάσσιοι λέοντες

Σχεδόν 1.000 φώκιες και θαλάσσιοι λέοντες στη νότια Βραζιλία πέθαναν από γρίπη των πτηνών, ανακοίνωσαν οι αρχές, οι οποίες προσπαθούν να απομονώσουν τον θανατηφόρο ιό για να αποφευχθεί η μετάδοσή του σε εκτροφεία πουλερικών. Η νοτιότερη πολιτεία της χώρας Ρίο Γκράντε ντο Σουλ επιβεβαίωσε 942 θανάτους των θαλάσσιων αυτών θηλαστικών, πρωτοφανή αριθμό, αφού προσβλήθηκαν από την εξαιρετικά παθογόνο γρίπη των πτηνών (HPAI), η οποία εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην χώρα αυτή της Νότιας Αμερικής φέτος. Η ωκεανογράφος Σιλβίνα Μπότα του Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου Ρίο Γκράντε (FURG) δήλωσε ότι τα πτώματα των ζώων πρέπει να ταφούν ή να αποτεφρωθούν το ταχύτερο δυνατό για να μειωθεί ο κίνδυνος μόλυνσης των ανθρώπων ή άλλων ζώων.

Οι επιστήμονες βρήκαν επίσης κάποια θαλάσσια θηλαστικά που είχαν σπασμούς κατά μήκος των τοπικών παραλιών, καθώς ο ιός επιτίθεται στο νευρικό τους σύστημα. Βάσει των υγειονομικών κανονισμών της κυβέρνησης, στα ζώα αυτά πρέπει να γίνει ευθανασία για να απαλλαγούν από «έναν πολύ επώδυνο θάνατο», σύμφωνα με την Μπότα. Μετά το πρώτο κρούσμα HPAI που εντόπισε η Βραζιλία σε άγρια πουλιά τον Μάιο, το υπουργείο Γεωργίας ανακοίνωσε ότι τα μέτρα πρόληψης που ελήφθησαν απέτρεψαν ξέσπασμα του ιού σε αγροκτήματα εμπορικής εκμετάλλευσης πουλερικών, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να πυροδοτήσει απαγορεύσεις εξαγωγών σε βάρος της Βραζιλίας, που είναι η μεγαλύτερη παγκοσμίως εξαγωγός κοτόπουλου.

Over 500 marine mammals died of bird flu in Brazil in October. The authorities asked people in the southern Praia do Cassino to stay away from dead or ill animals to prevent any infection pic.twitter.com/5A7zDUrrX7

— Reuters (@Reuters) October 27, 2023