Ένοπλη επίθεση – Ελβετία: Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Χάος επικρατεί στην Ελβετία όπου ένοπλος κυκλοφορεί ελεύθερος ύστερα από επίθεση που προκάλεσε τον τραυματισμό ενός, ενώ δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Η αστυνομία αναφέρει ότι ο άγνωστος άνδρας εξακολουθεί να διαφεύγει μετά την επίθεσή του στη Σιόν, πρωτεύουσα του καντονιού Valais, μια πόλη περίπου 35.000 κατοίκων. Πολλαπλοί πυροβολισμοί έπεσαν κοντά σε χρωματοπωλείο ανέφερε η τοπική Le Nouvelliste. Ένας άνδρας που εργάζεται σε κοντινή απόσταση δήλωσε ότι άκουσε πολλούς πυροβολισμούς στο χρωματοπωλείο λίγο πριν η αστυνομία αποκλείσει γρήγορα την περιοχή.

Παρά το γεγονός ότι η Ελβετία έχει πολύ υψηλή οπλοκατοχή, η χώρα έχει να σημειώσει μαζική δολοφονία από το 2001, όταν ένας άνδρας εισέβαλε στο τοπικό κοινοβούλιο στο Ζουγκ, σκοτώνοντας 14 άτομα και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Η χώρα έχει περίπου 2 εκατομμύρια ιδιωτικά όπλα σε ένα έθνος 8,3 εκατομμυρίων ανθρώπων, αλλά η Εθνική Ένωση Όπλων λέει ότι έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά δολοφονιών στον κόσμο.

Η Ελβετική Ομοσπονδιακή Αστυνομία έγραψε σε ανακοίνωσή της: «Τη Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2023, ένα άτομο πυροβόλησε πολλαπλά εναντίον ανθρώπων σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες στην πόλη Σιόν. Συγκεκριμένα, το πρωί της Δευτέρας, λίγο πριν από τις 8 π.μ.,ο άνδρας που δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί πυροβόλησε αρκετούς ανθρώπους για άγνωστους λόγους».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Mirror η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι «δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλος ένας τραυματίστηκε. Μετά την παραλαβή της καταγγελίας, η αστυνομία του καντονιού Valais συγκρότησε αμέσως δύναμη για τη σύλληψη του δράστη. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, ο δράστης γνώριζε τα θύματά του. Η εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα για ανθρωποκτονία από πρόθεση».

