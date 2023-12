Αντσελότι: Ο Γκιουλέρ είναι σχεδόν πίσω

Ο Αρντά Γκιουλέρ ήταν από τους παίκτες που το καλοκαίρι δημιούργησε ντόρο γύρω από τ’ όνομά του. Οι κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης ρίχτηκαν στον αγώνα της απόκτησής του αλλά όταν η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να ενεργοποιηθεί η δουλειά για τον Τούρκο μεσοεπιθετικό έγινε… αέρα. Ωστόσο, με το καλημέρα σας, η ατυχία χτύπησε την πόρτα του wonderkid κι ένας τραυματισμός τον άφησε πίσω. Μετέπειτα ακολούθησε υποτροπή που κόστισε τη δουλειά ενός ανθρώπου από το ιατρικό επιτελείο της Ρεάλ. Το ερώτημα, πλέον, που προκύπτει είναι πότε επιτέλους ο Τούρκος θα παρουσιαστεί στο κοινό με την μπάλα στα πόδια;

Ο Κάρλο Αντσελότι σε σχετική ερώτηση που του έγινε προσπάθησε να δώσει ένα χρονοδιάγραμμα για την υπόθεση: “Ο Γκιουλέρ είναι σχεδόν πίσω. Θα προπονηθεί πιο σκληρά την επόμενη εβδομάδα και μετά θα είναι έτοιμος. Δεν μπορώ να πω εάν θα παίξει στα τελευταία ματς της σεζόν ή στην αρχή του 2024”. Θυμίζουμε ότι, στις πρώτες του ημέρες στην Μαδρίτη, ο Γκιουλέρ δεν μπήκε ποτέ στη διαδικασία να συζητήσει την περίπτωση του δανεισμού του. Ο νεαρός είναι σίγουρος για τον εαυτό του και ήθελε αμέσως να διεκδικήσει θέση στο ρόστερ της κορυφαίας ομάδας του Champions League.

🚨⚪️ Ancelotti: “Arda Güler is almost back, he will train harder next week and then he’ll be ready”.

“I can’t say if he will play the last games of the year… or start of 2024”. 🇹🇷 pic.twitter.com/K03phnxVbf

