Γιάννης Αντετοκούνμπο γενέθλια: Η συμβουλή και η εντυπωσιακή τούρτα

Τα 29 του έκλεισε χθες, Τετάρτη, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνδυάζοντας τα γενέθλιά του με νίκη των Μπακς και μια εντυπωσιακή φάση από τον ίδιο.

Με αφορμή τη συμπλήρωση των 29 ετών του ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA έδωσε μερικές συμβουλές σε βίντεο που ανήρτησε στο Χ.

Thank you for all the calls, messages and the cake 🤣🙏🏾🙏🏾 MORE LIFE!!!! pic.twitter.com/boOCRdQmS7

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) December 7, 2023