Πυροβολισμοί σε σχολείο – Ρωσία: 14χρονη σκότωσε συμμαθήτριά της και αυτοκτόνησε

Μια 14χρονη μαθήτρια άνοιξε πυρ με επαναληπτική καραμπίνα νωρίτερα σήμερα το πρωί στο σχολείο της στο Μπριάνσκ, μια πόλη στη δυτική Ρωσία, σκοτώνοντας μια συμμαθήτριά της και τραυματίζοντας άλλους πέντε συμμαθητές της προτού αυτοκτονήσει. «Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, ένα 14χρονο κορίτσι ήρθε στο σχολείο με μια επαναληπτική καραμπίνα, με την οποία πυροβόλησε εναντίον των συμμαθητών του» και σκότωσε μια από αυτούς, ανέφερε ανακοίνωση της Ανακριτικής Επιτροπής της Ρωσίας. «Το αποτέλεσμα του περιστατικού είναι να σκοτωθούν δύο άνθρωποι (ένας από αυτούς η δράστις) και πέντε να τραυματιστούν, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο».

Σύμφωνα με την αστυνομία του Μπριάνσκ, μια πόλη που συνορεύει με την Ουκρανία, «τα κίνητρα και οι συνθήκες» της τραγωδίας ερευνώνται. «Μια φρικτή τραγωδία συνέβη σήμερα στο σχολείο αριθμός 5 στο Μπριάνσκ. Μία από τις μαθήτριες έφερε ένα όπλο μαζί της στο σχολείο», έγραψε ο περιφερειάρχης Αλεξάντρ Μπογκομάζ στο Telegram. Όπως είπε ο ίδιος, οι πέντε τραυματίες είναι όλοι μαθητές και φέρουν ελαφρά τραύματα. «Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους γονείς του νεαρού κοριτσιού που σκοτώθηκε από τον πυροβολισμό. Είναι μια φρικτή απώλεια. Οι οικογένειες του νεαρού κοριτσιού που σκοτώθηκε και όσων τραυματίστηκαν θα λάβουν όλη τη βοήθεια που χρειάζονται», πρόσθεσε.

In the Russian city of Bryansk, an eighth-grader opened fire in a local gymnasium. Two people were killed and five wounded.

The girl took a firearm from her father and brought it to school. During the lesson, the schoolgirl made several shots at students and then committed… pic.twitter.com/7bRM94t56W

