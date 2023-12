Πολ Πογκμπά: Η μεγαλύτερη δυνατή ποινή προτείνει ο εισαγγελέας

Εκτός αγωνιστικής δράσης βρίσκεται εδώ και λίγους μήνες ο Πολ Πογκμπά μετά την εύρεση θετικού δείγματος ντόπινγκ σε τεστοστερονή που βρέθηκε στο αίμα του σε έλεγχο που του έγινε μετά από την αναμέτρηση της Γιουβέντους με την Ουντινέζε. Ο Γάλλος σταρ βρίσκεται εν αναμονή των τελικών αποφάσεων της αρμόδιων Αρχών και σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα τα πράγματα δεν είναι με το μέρος του.

Συγκεκριμένα, η εισαγγελία φέρεται πως εισηγήθηκε τον 4ετη αποκλεισμό του Πογκμπά από τους αγωνιστικούς χώρους, ποινή που είναι η μεγαλύτερη που θα μπορούσε να του επιβληθεί. Αν τελικά τα δημοσιεύματα επιβεβαιωθούν, ο Γάλλος σταρ θα έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει στη δράση στα μέσα του 2027 κάτι που σημαίνει πως μόνο απίθανο δεν μοιάζει να ανακοινώσει και την πρόωρη αποχώρησή του από την ενεργό δράση, καθώς είναι ήδη 30 ετών.

🚨🚨| BREAKING: The Anti-Doping Prosecutor Office having concluded the trial process for Paul Pogba have requested a 4 year disqualification from football for the player.

