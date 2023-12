Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι: Μεγάλο ντέρμπι στο Old Trafford

Χθες (6/12) η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντιμετώπισε την Τσέλσι για την 15η αγωνιστική της Premier League στο Ολντ Τράφορντ. Ήταν ένα εντυπωσιακό παιχνίδι με τον αγώνα να κρίνεται στο τέλος και να παίρνουν τη νίκη οι κόκκινοι διάβολοι με σκορ 2-1.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την νίκη της ισοβάθμησε με την Τότεναμ, ενώ η Τσέλσι ακόμη παραμένει αρκετά χαμηλά. Αναλυτικά η βαθμολογία για τους 10 έχει ως εξής:

Οι γηπεδούχοι είχαν τη μεγάλη ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ μόλις στο 9ο λεπτό όταν κέρδισαν πέναλτι σε ανατροπή του Άντονι από τον Έντσο Φερνάντες (δόθηκε μετά από έλεγχο της φάσης από το VAR), όμως ο Σάντσεθ έπεσε σωστά στη δεξιά γωνία και σταμάτησε τον Μπρούνο Φερνάντες. Αυτό που απέτρεψε στο τετ α τετ του με τον Πορτογάλο δεν μπόρεσε όμως να το κάνει δέκα λεπτά αργότερα, με τους παίκτες των γηπεδούχων να κλέβουν τη μπάλα έξω από τα καρέ της Τσέλσι, να την κυκλοφορούν με εξαιρετικό τρόπο και αυτή να φτάνει στα πόδια του Μακτόμινεϊ που με δεξί πλασέ την έστειλε στην αριστερή γωνία της εστίας του Ισπανού κάνοντας το 1-0 στο 19ο λεπτό.

Αν και ήταν όμως ανώτερη στο πρώτο μέρος (18-5 οι τελικές, 7-3 εντός εστίας), η Γιουνάιτεντ δεν πήγε στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα με προβάδισμα, αφού στο 45ο λεπτό δέχτηκε την ισοφάριση, με τον Πάλμερ να τροφοδοτείται από τον Μούντρικ και να νικάει τον Ονανά με πανέξυπνο συρτό αριστερό σουτ εντός περιοχής ισοφαρίζοντας σε 1-1.

