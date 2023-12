Λίβερπουλ: Με ρήξη χιαστού αποχώρησε από το γήπεδο ο Μάτιπ

Στην χθεσινή (6/12) αναμέτρηση όπου η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ αντιμετώπισε την Λίβερπουλ για την 15η αγωνιστική και οι reds επικράτησαν με σκορ 0-2, όμως άτυχος στάθηκε ο Τζόελ Μάτιπ καθώς όπως επιβεβαίωσε σε δηλώσεις του ο προπονητής της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, μετά από την ολοκλήρωση του αγώνα με την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ για την Premier League, ο παίκτης υπέστη ρήξη χιαστού και θα μείνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της χρονιάς.

Ο 34χρονος Καμερουνέζος κεντρικός αμυντικός αποτελεί για άλλη μία φορά βασική επιλογή του Γιούργκεν Κλοπ για το κέντρο της άμυνας, με τον Γερμανό τεχνικό πλέον να μένει με τους Φαν Ντάικ, Κονατέ, Κουάνσα και Γκόμες για τη συνέχεια της σεζόν. Θυμίζουμε ότι, το συμβόλαιο του Μάτιπ με τους “Κόκκινους” εκπνέει το καλοκαίρι του 2024 και μένει να φανεί αν η Λίβερπουλ θα προχωρήσει σε πρόωρη ανανέωσή του ή θα τον αφήσει να μείνει ελεύθερος και να αναζητήσει τον επόμενη ομάδα στην καριέρας του.

