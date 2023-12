Επίθεση με μαχαίρι σε έγκυο: Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Μια έγκυος γυναίκα δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από άνδρα σε δρόμο του χωριού Αμπερφάν της Νότιας Ουαλίας, με τις αρχές να εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του και αρκετά σχολεία της περιοχής να κλείνουν για λόγους ασφαλείας. Οι αρχικές πληροφορίες δεν έκαναν λόγο για επίθεση σε έγκυο, αναφέροντας μόνο πως δόθηκε εντολή στους κατοίκους της περιοχής να μην κυκλοφορούν στους δρόμους εξαιτίας ενός «σοβαρού περιστατικού» ενώ αρκετά σχολεία εξέδωσαν ανακοίνωση πως βρίσκονται σε lockdown για λόγους ασφαλείας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 9:10 το πρωί στη οδό Μόι του Αμπερφάν, με την τελευταία ενημέρωση της αστυνομίας να αναφέρει: «Η αστυνομία της Νότιας Ουαλίας κλήθηκε λίγο πριν από 9.10 π.μ. σήμερα το πρωί με μια αναφορά ότι μια 29χρονη γυναίκα είχε μαχαιρωθεί στην οδό Μόι στο Άμπερφαν. Ο ύποπτος εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά το περιστατικό και οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του. Πραγματοποιείται έρευνα στην άμεση περιοχή από ένοπλους αστυνομικούς. Τα τοπικά σχολεία έχουν ενεργοποιήσει τα πρωτόκολλα lockdown για την ασφάλεια των μαθητών όσο διαρκεί το περιστατικό. Συνεχίζουμε να ζητάμε από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το περιστατικό. Η γυναίκα έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο με τραύματα που δεν πιστεύεται ότι είναι απειλητικά για τη ζωή αυτή τη στιγμή».

South #Wales Police has issued an update on the incident in #Aberfan , #UK , where a 29-year-old pregnant woman was stabbed and injured. A male suspect is wanted in connection to the incident. A search of the immediate area is being carried out by armed officers. pic.twitter.com/wSTzXp5mfE

Σύμφωνα με την Mirror, η γυναίκα, που πιστεύεται ότι ήταν ετοιμόγεννη, είχε μετακομίσει πρόσφατα στο χωριό καθώς είχε εμπλακεί σε μια υπόθεση ενδοοικογενειακής κακοποίησης στην Αγγλία. Ο κάτοικος του χωριού, Γκάρεθ Τζόουνς δήλωσε: «Δεν ήταν εδώ για πολύ καιρό και ήταν ετοιμόγεννη. Πήγαινε το παιδί της σε ένα από τα τοπικά σχολεία όταν αυτός ο άνδρας εμφανίστηκε από το πουθενά και τη μαχαίρωσε στο δρόμο. Φαίνεται ότι ο τύπος κυκλοφορεί ακόμα ελεύθερος, υπάρχει παντού αστυνομία».

#UPDATE | South Wales Police were called just before 9.10am this morning with a report that a 29-year-old woman had been stabbed on Moy Road, #Aberfan, #Merthyr.

The suspect left the scene immediately after the incident and enquiries are ongoing to find him. pic.twitter.com/6a4Z7DSb3W

— South Wales Police (@swpolice) December 5, 2023