Μπάγερν Μονάχου: Ο Τσούπο-Μοτίννκ θέλει να μείνει ελεύθερος

Τη φετινή αγωνιστική περίοδο, ο 34χρονος επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου, εξαιτίας της νέας προσθήκης του Χάρι Κέιν στο ρόστερ της ομάδας, δεν έχει τον χρόνο συμμετοχής που επιθυμεί, καθώς μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο κυρίως ως αλλαγή, με αποτέλεσμα να αναζητά την νέα του ομάδα αλλά και το μέλλον του.

Συγκεκριμένα, σε μονοετή επέκταση της συνεργασίας προχώρησε ο Τσούπο-Μοτίννκ με την Μπάγερν Μονάχου την περασμένη σεζόν με τον έμπειρο φορ να εξαργυρώνει μ’ αυτόν τον τρόπο την συνεισφορά του στην ομάδα.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, ο ποδοσφαιριστής θέλει να εξαντλήσει το συμβόλαιό του με την Μπάγερν και έπειτα να εξετάσει τις επιλογές του ως ελεύθερος. Πιθανότερος προορισμός είναι το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, καθώς μόνο λίγες δεν ήταν οι ομάδες από τη χώρα της Μέσης Ανατολής που τον “πολιόρκησαν” και το περασμένο καλοκαίρι προκειμένου να αποσπάσουν την υπογραφή του. Τη φετινή αγωνιστική περίοδο ο Τσούπο-Μοτίνγκ έχει πραγματοποιήσει 16 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, τις 12 ως αλλαγή, με 3 γκολ στο ενεργητικό του.

📍News Choupo-Moting: He doesn’t want to leave FC Bayern in winter! He’s not sounding out the market.

➡️ Talks about his future will take place next year

➡️ Tendency at this stage: He could leave Bayern as a free agent in summer 2024!

Possible next destination: 🇸🇦 / Saudi… pic.twitter.com/RXNSgpjugl

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 5, 2023