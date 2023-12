Λιανός – Καλομοίρα: Και τα πρωινά πάνε χαλιά, αλλά τσιμπάνε μονάδες με τους τσαμπουκάδες

Για την τηλεθέαση του «I’m a Celebrity get… me out of Here» μίλησε ο Γιώργος Λιανός, σε δηλώσεις του. Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στη συνεργασία του με την Καλομοίρα, λέγοντας στο «Breakfast@Star», ότι: «Με την Καλομοίρα συνεργαστήκαμε πολύ καλά, είναι καλό παιδί». Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Δεν πετάμε στα ουράνια με τις επιδόσεις του Celebrity στην τηλεθέαση. Το Celebrity θέλει τριβή με τον κόσμο. Και τα πρωινά πάνε χαλιά, αλλά μετά τσιμπάνε καμιά μονάδα με τους τσαμπουκάδες. Εγώ πάω εκεί, παρουσιάσω το προϊόν και ευτυχώς είμαι έξω από τη συζήτηση για τα νούμερα τηλεθέασης. Ο κόπος παραμένει ο ίδιος, ανεξαρτήτως της τηλεθέασης». Τέλος, ο Γιώργος Λιανός δέχτηκε ερώτηση για το επερχόμενο «Survivor», στην οποία και απάντησε: «Θα δούμε από Ιανουάριο το Survivor. Η Acun έχει γίνει CSI, έχουν κολλήσει παντού φωτογραφίες των υποψηφίων. Θα δούμε μαχητές και διάσημους. Δεν ξέρω αν θα δούμε και παλιούς παίκτες».

Δείτε το βίντεο