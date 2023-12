Δημοψήφισμα για Γουιάνα: Χαμόγελα για Μαδούρο – “Ναι” των ψηφοφόρων για εισβολή

Κατά μεγάλη πλειοψηφία οι ψηφοφόροι στη Βενεζουέλα ενέκριναν χθες σε δημοψήφισμα την κατάληψη μιας πλούσιας σε πετρέλαιο περιοχής της γειτονικής Γουιάνας, στο τελευταίο επεισόδιο μιας μακρόχρονης διαμάχης μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών της Λατινικής Αμερικής, λάδι στη φωτιά της οποίας έριξε η πρόσφατη ανακάλυψη μεγάλου κοιτάσματος. Η εν λόγω περιοχή των 159.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων της Γουιάνας, το Εσεκίμπο, αντιστοιχεί στα δύο τρίτα των εδαφών της. Στο συμβολικού -σε μεγάλο βαθμό- χαρακτήρα δημοψήφισμα οι ψηφοφόροι κλήθηκαν να απαντήσουν αν συμφωνούν με τη δημιουργία ενός νέου κράτους στην περιοχή του Εσεκίμπο, την παροχή στον πληθυσμό του της υπηκοότητας της Βενεζουέλας και την «ενσωμάτωσή του στον χάρτη της επικράτειας της Βενεζουέλας».

🇻🇪 Maduro celebrates the results of the Esequibo referendum:

“It has been an amazing journey since September 21, when the National Assembly responded to the insolence of Exxon Mobil and the Government of Guyana in trying to divide up the Venezuelan sea, sea pending delimitation,… pic.twitter.com/1xt3DLrcQo

— COMBATE |🇵🇷 (@upholdreality) December 4, 2023