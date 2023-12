Νιούκαστλ: Ακούγεται το όνομα του Νταβίντ Ντε Χέα

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της DailyMail, στο τραπέζι της Νιουκάστλ έχει πέσει το όνομα ενός πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που βρίσκεται ψηλά στη λίστα είναι και αυτό του Νταβίντ Ντε Χέα, ο οποίος κινείται ελεύθερος στην αγορά μετά από την αποχώρησή του από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το περασμένο καλοκαίρι με τον αντικαταστάτη του να είναι ο Ονάνα. Οι ιθύνοντες της ομάδας θέλουν να προχωρήσουν σε μία έμπειρη λύση και επικρατεί η άποψη πως ο Ισπανός γκολκίπερ έχει όλα τα φόντα προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις.

Πάντως, η Νιούκαστλ δεν θέλει να ξεφύγει οικονομικά γι’ αυτό και βασικό της όρος για να προχωρήσει το deal με τον Ντε Χέα είναι να μειώσει τις οικονομικές του απαιτήσεις καθώς κατά τη θητεία του στην Γιουνάιτεντ λάμβανε σχεδόν 400.000 ευρώ την εβδομάδα, χρήματα που σε καμία περίπτωση δεν είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν οι Σαουδάραβες της Νιούκαστλ. Θυμίζουμε πως ο Ντε Χέα φέρεται πως έχει στα χέρια του προτάσεις τόσο από την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο όσο και από την Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι, χωρίς, προς το παρόν, να έχει ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του αναφορικά με το μέλλον.

🚨 BREAKING: Newcastle are considering a move for David De Gea, per Daily Mail 😯 pic.twitter.com/Q9ZPQyYFs4

— Pubity Sport (@pubitysport) December 4, 2023