Παρίσι επίθεση: Η στιγμή της σύλληψης του 26χρονου που σκόρπισε τον τρόμο

Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει τη στιγμή που ένοπλοι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη που μαχαίρωσε θανάσιμα έναν τουρίστα και τραυμάτισε άλλους δύο στο κέντρο του Παρισιού. Ο ιρανικής καταγωγής Γάλλος δράστης που φέρεται να μαχαίρωσε μέχρι θανάτου έναν Γερμανό τουρίστα και να τραυμάτισε άλλους δύο, μεταξύ των οποίων και έναν Άγγλο, στο Παρίσι, έχει πλέον κατονομαστεί και φωτογραφηθεί και είναι ένας γνωστός καταδικασμένος τρομοκράτης με σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, γράφει η Daily Mail. Ο 26χρονος Armand Rajabpour-Miyandoab αποφυλακίστηκε το 2020 και αφέθηκε να ζει στο σπίτι με τους γονείς του, ενώ υποβάλλεται σε «ψυχιατρική και νευρολογική θεραπεία». Αντιμετωπίζει πολλαπλές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας, μετά το λουτρό αίματος κοντά στον Πύργο του Άιφελ το βράδυ του Σαββάτου.

Βίντεο από την φερόμενη στιγμή της σύλληψής του κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και αναμεταδίδει και το βρετανικό μέσο.

French police arrest Islamic terrorist in Paris who killed one person and injured two shouting "Allah Akbar". pic.twitter.com/B5xR1CbsNd

