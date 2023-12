Little Athens Ελληνικό: Μια νέα, σύγχρονη και συναρπαστική γειτονιά

Μια νέα, σύγχρονη και συναρπαστική γειτονιά, τη Little Athens, δημιουργεί η LAMDA Development στη μεγάλη ανάπτυξη του Ελληνικού. Mε άμεση πρόσβαση στη θάλασσα και το Πάρκο του Ελληνικού, η Little Athens αντιπροσωπεύει μία ζωντανή οικιστική πρόταση για την Αθήνα με υψηλής αισθητικής και ποιότητας κατοικίες. H Little Athens θα διαθέτει περίπου 1.115 κατοικίες και 115 καταστήματα κατά την ολοκλήρωση της 1ης φάσης ανάπτυξης του έργου του Ελληνικού απαραίτητα για την καθημερινότητα και τον σύγχρονο τρόπο ζωής, ανάμεσά τους καφέ, εστιατόρια, φαρμακεία, γυμναστήρια.

Tα κτίρια, που έχουν σχεδιαστεί από φημισμένα ελληνικά και διεθνή αρχιτεκτονικά γραφεία, θα φτάνουν έως και τα 50 μέτρα ύψος σε όσες αναπτύξεις εφάπτονται στο Πάρκο του Ελληνικού, ενώ στις υπόλοιπες αναπτύξεις δεν θα ξεπερνούν τα 20 μέτρα ύψος. Park Rise Ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα κτίριο έχει σχεδιαστεί από το πολυβραβευμένο δανέζικο αρχιτεκτονικό γραφείο Bjarke Ingels Group (BIG), και θα διατεθούν συνολικά προς πώληση 88 κατοικίες που αναπτύσσονται σε έως και 12 επίπεδα.

Pavilion Terraces Έχει σχεδιαστεί από το ελληνικό αρχιτεκτονικό γραφείο 314 Αrchitecture Studio, και θα διατεθούν συνολικά προς πώληση 156 κατοικίες που αναπτύσσονται σε έως και 7 επίπεδα.

100 κατοικίες από τις δύο παραπάνω αναπτύξεις (Park Rise και Pavilion Terraces) εκτιμάται ότι θα διατεθούν προς πώληση από τις 4 Δεκεμβρίου 2023. Η παράδοση των οικιστικών αυτών έργων προγραμματίζεται για το 2ο εξάμηνο 2026.

