70χρονη γέννησε δίδυμα: «Ενα θαύμα» στην Ουγκάντα

Μία 70χρονη γυναίκα στην Ουγκάντα, γέννησε δίδυμα με εξωσωματική γονιμοποίηση, κάνοντας τον γιατρό της να μιλά για ένα «εκπληκτικό κατόρθωμα».

Η Σαφίνα Ναμουκουάγια γέννησε ένα αγόρι και ένα κορίτσι με καισαρική την Τετάρτη. «Είναι ένα θαύμα», δήλωσε η 70χρονη.

Ο γιατρός της, Έντουαρντ Ταμάλε Σάλι, σημείωσε πως τόσο η μητέρα όσο και τα νεογνά είναι σε καλή κατάσταση, αλλά παραμένουν για παρακολούθηση σε νοσηλευτικό ίδρυμα της Καμπάλα. Μόλις πριν από τρία χρόνια η Σαφίνα Ναμουκουάγια έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, μια κόρη.

Με τον πρώτο σύζυγό της, που πέθανε το 1992, η Σαφίνα δεν απέκτησε παιδιά. Ο σημερινός σύντροφός της, τον οποίο γνώρισε το 1996, δεν πήγε να τη δει στο μαιευτήριο. «Ίσως δεν είναι ικανοποιημένος που γέννησα δίδυμα γιατί φοβάται τις ευθύνες», δήλωσε απογοητευμένη η 70χρονη.

