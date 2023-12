Γοργόνα σε δεξαμενή: Παρ’ ολίγον τραγωδία σε εμπορικό κέντρο

Λίγο έλειψε να πνιγεί νεαρή «επαγγελματίας γοργόνα» που παγιδεύτηκε κατά τη διάρκεια παράστασης που έδινε σε δεξαμενή, σε εμπορικό κέντρο στη Νότια Αφρική. Στο βίντεο αρχικά φαίνεται η Gabriela Green-Thompson Kay να χορεύει μέσα στο νερό και τα παιδιά να την θαυμάζουν και όταν προσπαθεί να ανέβει στην επιφάνεια για να πάρει οξυγόνο, καθ΄ότι μια απλή θνητή, η ουρά της μπλέκεται σε κάποιο από τα ψεύτικα κοράλλια στη δεξαμενή. Η κοπέλα πασχίζει να απελευθερωθεί και καθώς της τελειώνει το οξυγόνο καταφέρνει τελικά να απελευθερωθεί, βγάζοντας το κάτω μέρος της στολής της και καθησυχάζοντας το κοινό που την παρακολουθούσε έντρομο.

Η ίδια εξήγησε σε βίντεο που ανήρτησε στο TikTok τι συνέβη και οδήγησε στον παρ΄ολίγον πνιγμό της. «Κάθε επαγγελματίας γοργόνα πρέπει να γνωρίζει πώς να μπορεί να βγει από την ουρά της σε έκτακτη ανάγκη. Δυστυχώς η περιπέτειά μου χάλασε τη μαγεία της στιγμής αλλά αποδείχθηκε και μια πολύ καλή ευκαιρία για εκπαίδευση» είπε η νεαρή η οποία διαθέτει δίπλωμα επαγγελματία δύτη.

SCARY MOMENT: A shopping mall mermaid was briefly stuck on the reef at the bottom of an aquarium in Randburg, South Africa.

After a short struggle, she was able to break free and swim to the surface. pic.twitter.com/34PgvglOLd

— NEWSMAX (@NEWSMAX) November 29, 2023