Μπράιαν Τζόνσον, εκατομμυριούχος: Ο 46χρονος έδειξε το νέο του πρόσωπο και όλοι έπαθαν σοκ

Μάλλον τα αντίθετα αποτελέσματα από εκείνα που ο ίδιος πιστεύει έχει η θεραπεία που ακολουθεί ο εκκεντρικός εκατομμυριούχος Bryan Johnson, ο οποίος έχει βάλει στόχο να αντιστρέψει τη γήρανση. Ο Μπράιαν Τζόνσον ξεκίνησε τη δίαιτα Blueprint το 2020 με σκοπό όχι μόνο να σταματήσει αλλά και να αντιστρέψει τη γήρανση. Είναι γνωστός ως ο άνθρωπος που δαπανά περί τα 2 εκατ. δολάρια τον χρόνο με στόχο, αν και 46 ετών, να διασφαλίσει ότι θα έχει όψη και σώμα 18χρονου. Τον περασμένο Ιανουάριο ξεκίνησε ένα ειδικό πρότζετκ για το πρόσωπό του, το Project Baby Face, με σκοπό να εξαφανίσει όλα τα σημάδια της γήρανσης από το πρόσωπό του με ακραίες τεχνικές ευεξίας.

«Αδυνάτισα πολύ τον πρώτο χρόνο του Blueprint και έχασα πολύ όγκο στο πρόσωπο. Ξεκινήσαμε το Project Baby Face πριν από 10 μήνες. Πώς τα πάμε;». Οι χρήστες των social δεν φαίνεται να ενθουσιάστηκαν. «Μοιάζει κυριολεκτικά όσο είναι», ήταν ένα από τα χαρακτηριστικότερα σχόλια που έλαβε. Ο Τζόνσον έχει αποκαλύψει ότι η δίαιτα Blueprint που ακολουθεί βασίζεται στη λήψη 50-60 χαπιών ημερησίως, στην παρακολούθηση των νυχτερινών στύσεων, στην πρωινή προπόνηση υψηλής έντασης και στη θεραπεία με μπλε φως, ενώ ταυτόχρονα κάνει διαλογισμό. Κάθε πρωί ξαπλώνει ανάσκελα και τοποθετεί στο πρόσωπό του μια μάσκα με μπλε φως για να διεγείρει την ανάπτυξη κολλαγόνου, να διορθώσει τις ατέλειες και να αποκτήσει το λεγόμενο baby face look.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι υποθέτουν ότι ο θάνατος είναι αναπόφευκτος. Εμείς βασικά προσπαθούμε να παρατείνουμε τον χρόνο που έχουμε πριν πεθάνουμε», είχε δήλωσε ο ίδιος ο Τζόνσον στο «TIME» τον Σεπτέμβριο. «Αυτή τη στιγμή το δέρμα σας φαίνεται απάνθρωπα χλωμό, κάτι που είναι απωθητικό για τους περισσότερους, όσο επιφανειακό κι αν είναι», ενώ ένας άλλος έγραψε: «Η ποιότητα του δέρματος είναι εξαιρετική, αλλά το χλωμό χρώμα σάς κάνει να φαίνεστε πολύ μεγαλύτερης ηλικίας».

