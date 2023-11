Έγκλημα πάθους Τουρκία: Σκότωσε την πρώην σύζυγό του και την κόρη τους

Αδιανόητο έγκλημα στην Τουρκία με θύματα μια μητέρα και την 15χρονη κόρη της και δράστη τον πρώην σύζυγο και πατέρα του κοριτσιού. Ο Αντρέι Κούσλεβιτς, φέρεται να εκτέλεσε το 42χρονο μοντέλο Ιρίνα Ντβίζοβα και την 15χρονη κόρη της Νταγιάνα, στη συνέχεια να τις έδεσε χειροπόδαρα και να της έριξε σε γκρεμό σε περιοχή της Αλικαρνασσού. Οι σοροί των δύο γυναικών εντοπίσθηκαν καλυμμένες με σεντόνια και δεμένες η μία με την άλλη, σε απόσταση 3 μέτρων σε γκρεμό στην Αλικαρνασσό. Τόσο η 42χρονη όσο και η 15χρονη έφεραν θανατηφόρα τραύματα από πυροβολισμούς, σύμφωνα με την Komsomolskaya Pravda.

Τα ίχνη μητέρας και κόρης είχαν χαθεί εδώ και αρκετές ημέρες, με μέλη της οικογένειας να σημαίνουν συναγερμό, όταν βρήκαν αίματα στον καναπέ της έπαυλης στην οποία έμεναν τα δύο θύματα. Η άτυχη γυναίκα είχε φύγει από το σπίτι που έμενε με τον Αντρέι Κούσλεβιτς στη Λιθουανία και αρχικά είχε καταφύγει στο πατρικό της, στη Μόσχα, πριν τελικώς μεταβεί στην Τουρκία μαζί με την 15χρονη κόρη της και τον 5χρονο γιο της. «Με χτυπούσε με τα χέρια και κρατώντας μία πετσέτα, προκειμένου να μην αφήνει σημάδια», υποστήριξε ο γιος της Ιρίνα Ντβίζοβα από τον πρώτο γάμο για τον Κούσλεβιτς, ο οποίος στο παρελθόν έχει εργασθεί ως σωματοφύλακας σε Ουκρανό ολιγάρχη. «Χτυπούσε και τη μητέρα μου με τα χέρια και με κλωτσιές. Τον φοβάμαι, τρέμω για τη ζωή μου», αποκάλυψε.

