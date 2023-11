Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Έκαναν πρόταση στον Αντσελότι

Η Ρεάλ Μαδρίτης, σέβεται κι εκτιμά απεριόριστα τον Κάρλο Αντσελότι, γι’ αυτό κι επιθυμεί την παραμονή του και μετά από το καλοκαίρι του 2024 που λήγει το υπάρχον συμβόλαιό του κι ελπίζει να υπογράψει την επέκταση της συνεργασίας τους πριν από τα Χριστούγεννα. Την ίδια στιγμή, όμως δεν είναι σαφές αν ο Ιταλός τεχνικός θα συνεχίσει στον πάγκο των “μερένγκες”, με τις σειρήνες της εθνικής Βραζιλίας να ηχούν εκκωφαντικά στα αυτιά του για πάνω από έναν χρόνο. Το ενδιαφέρον δεν το έχει μόνο η εθνική Βραζιλίας, αλλά και μια αγγλική ομάδα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα Μέσα στην Ισπανία, ο Αντσελότι δέχθηκε πρόταση από ομάδα της Premier League και συγκεκριμένα τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Παρόλα αυτά, τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο 64χρονος που έχει πανηγυρίσει δύο φορές με τη Ρεάλ το Champions League θέλει να μείνει στη Μαδρίτη, διότι έχει καλές σχέσεις με τον πρόεδρο της Ρεάλ Φιορεντίνο Πέρεθ όσο και με τους ποδοσφαιριστές του, ωστόσο προτεραιότητά του είναι να ανανεώσει.

🚨⚪️ Ancelotti when asked about new deal at Real Madrid: “I don’t speak about my future, sorry”.

“Do I wanna stay? I don’t speak about it. I will give you an opportunity to ask me another question”. pic.twitter.com/KevdFGhytD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 28, 2023