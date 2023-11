Λουίς Ενρίκε: Η Παρί θα μπορουσε να είχε αποκλειστει από νωρίς στο Champions League

Ο Λουίς Ενρίκε ανέλαβε την Παρί Σεν Ζερμέν τον περασμένο Ιούλιο και σε 17 παιχνίδια που βρίσκεται στον πάγκο των Παριζιάνων έχει απολογισμό 11 νίκες, τρεις ισοπαλίες και ισάριθμες ήττες. Στο πρωτάθλημα η Παρί είναι στην κορυφή και στο +1 από τη Νις, ενώ έχει έναν δύσκολο όμιλο στο Champions League που βρίσκεται στην 2η, έχοντας αντίπαλους τους Μίλαν, Ντόρτμουντ και Νιούκαστλ.

Την Τρίτη (28/11) οι πρωταθλητές Γαλλίας υποδέχονται για την 5η αγωνιστική τη Νιούκαστλ, ο Ισπανός προπονητής της Παρί, να υποστηρίζει στη συνέντευξη Τύπου ότι, η ομάδα του δεν βρίσκεται ακόμα στο επιθυμητό επίπεδο και θα μπορούσε ακόμα να αποκλειστεί στους ομίλους.

“Η πορεία στο Champions League θα μπορούσε να είναι πολύ σύντομη, απομένουν λίγοι αγώνες σε έναν πολύ περίπλοκο όμιλο με πολύ σφιχτή βαθμολογία. Ο αγώνας μπορεί να είναι καθοριστικός με τη Νιούκαστλ. Είμαι πεπεισμένος ότι η ομάδα μου είναι έτοιμη να παίξει και να είναι ανταγωνιστική. Ελπίζω να δούμε την καλύτερη εκδοχή του κόσμου μας, ειδικά όταν ο αντίπαλος μπορεί να μας δημιουργήσει προβλήματα. Χρειαζόμαστε ένα γήπεδο κι ένα πιο παθιασμένο κοινό από το συνηθισμένο. Θα παίξουμε σαν να είναι τελικός. Η ομάδα δεν είναι ακόμα αυτό που θέλω, αλλά βρισκόμαστε σε μια ερευνητική διαδικασία, μπορούμε να βοηθήσουμε τους παίκτες περισσότερο. Είμαστε μακριά από αυτό που θέλω να είναι η Παρί”.

🎙️ Luis Enrique: “The objective is always the same for us: to play a complete match in attack and defence.” #PSGNEW | #PSGlive pic.twitter.com/uDON8G1MCq

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) November 27, 2023