Γιος Κριστίν Λαγκάρντ, κρυπτονομίσματα: «Με αγνόησε βασιλικότατα», λέει η πρόεδρος του ΕΚΤ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, ομολόγησε ότι ένας από τους δύο γιούς της έχασε το 60% των επενδύσεών του στα κρυπτονομίσματα, παρά τις προειδοποιήσεις της. Η Κριστίν Λαγκάρντ ήταν πάντα εχθρική στα κρυπτονομίσματα. Την Παρασκευή ομολόγησε ότι ένας από τους γιούς της έχασε σχεδόν το σύνολο των επενδύσεών του με αυτό τον τρόπο, όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters.

«Με αγνόησε βασιλικότατα, είναι δικαίωμά του», δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ, μιλώντας σε φόρουμ με φοιτητές στη Φρανκφούρτη και ανέφερε ότι επιχείρησε πολλές φορές να τον αποτρέψει από παρόμοιες επενδυτικές κινήσεις. Η πρόεδρος της ΕΚΤ δεν αποκάλυψε ποιον από τους δύο γιούς της -και οι δύο είναι περίπου 30 ετών- αφορούσε η υπόθεση. «Όταν συζήτησα μαζί του, τελικά, παραδέχτηκε, με μισή καρδιά, ότι είχα δίκιο», πρόσθεσε η Κριστίν Λαγκάρντ. Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι ο γιός της έχασε «περίπου 60%» από τα χρήματα που είχε επενδύσει. Η Λαγκάρντ καταφέρεται εδώ και καιρό εναντίον των κρυπτονομισμάτων, χαρακτηρίζοντάς τα κερδοσκοπικά, άχρηστα και εργαλείο που χρησιμοποιείται από εγκληματίες για παράνομες δραστηριότητες.

💸 Christine Lagarde, President of the European Central Bank, admitted her son lost 60% of his deposit in crypto speculation.https://t.co/IYKnYf3QOb

— EasyDEX (@EasyDEXorg) November 25, 2023