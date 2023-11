Ιρλανδός πρωθυπουργός – Ισραήλ: Οργή για σχολιο του Βαράντκαρ μετά την απελευθέρωση της 9χρονης Έμιλι

Μια φράση που χρησιμοποίησε ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Λίο Βαράντκαρ χαιρετίζοντας την απελευθέρωση χθες από την Χαμάς μιας 9χρονης Ισραηλινοϊρλανδής κατά τη δεύτερη μέρα απελευθέρωσης ομήρων από την Χαμάς με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων από ισραηλινές φυλακές, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της ισραηλινής κυβέρνησης και την κλήση του Ιρλανδού πρέσβη στο Ισραήλ. Η 9 ετών Έμιλι Χαντ ήταν μεταξύ της ομάδας των 17 ομήρων που απελευθερώθηκαν χθες μετά από 50 μέρες αιχμαλωσίας στη Λωρίδα της Γάζας. Το κορίτσι θεωρείτο αρχικά νεκρό από την επίθεση της Χαμάς στο κιμπούτς Μπεερί, κατά τις φονικές επιδρομές των μαχητών της ισλαμιστικής οργάνωσης την 7η Οκτωβρίου.

Η Έμιλι αργότερα έγινε γνωστό ότι ήταν μεταξύ των 240 ομήρων που μεταφέρθηκαν εκείνη την ημέρα στη Λωρίδα της Γάζας. Αντιδρώντας στην απελευθέρωση του κοριτσιού ο Βαράντκαρ έκανε λόγο χθες για «μια ημέρα τεράστιας χαράς και ανακούφισης», λέγοντας ότι «ένα αθώο παιδί που είχε χαθεί, τώρα βρέθηκε». Η τελευταία φράση προκάλεσε την έντονη αντίδραση υπουργών και στελεχών της ισραηλινής κυβέρνησης.

Mr. Prime Minister,

It seems you have lost your moral compass and need a reality check!

Emily Hand was not “lost”, she was kidnapped by a terror organization worse than ISIS that murdered her stepmother.

Emily and more than 30 other Israeli children were taken hostage by Hamas,… https://t.co/CD5wIZJN4i

— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) November 26, 2023