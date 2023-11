Airbnb: Σε μεγάλους μπελάδες ένας ιδιοκτήτης ακινήτου

Σε μεγάλους μπελάδες βρίσκεται ένας ιδιοκτήτης ακινήτου στην Ουάσινγκτον που νοίκιαζε το σπίτι του για να πληρώσει την σχολή πιλότων, καθώς όπως λέει, μένει πλέον στο φορτηγάκι του, επειδή δεν μπορεί να διώξει τον ενοικιαστή του. Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, ο ένοικος του χρωστάει σχεδόν 50.000 δολάρια σε απλήρωτα ενοίκια από τους τελευταίους 9 μήνες και πως καταχώρησε παράνομα το σπίτι του προς ενοικίαση στο Airbnb. «Χρειάζομαι το σπίτι μου» λέει ο ιδιοκτήτης Τζέισον Ροθ στο Insider. «Πρέπει να πάρω πίσω το σπίτι μου. Πρέπει να συνεχίσω τη ζωή μου. Πρέπει να σταματήσω να ζω στο φορτηγάκι μου». Ο Ροθ, μαθητευόμενος μηχανικός αεροσκαφών, ο οποίος αγόρασε το σπίτι του στο Σιάτλ το 2016 και προηγουμένως νοίκιαζε κάποια δωμάτια του, δήλωσε πως αποφάσισε να νοικιάσει ολόκληρο το σπίτι του για να βγάλει επιπλέον χρήματα.

Jason Roth is a homeless homeowner. He has been living in his van while his tenant, Kareem Hunter is months behind on rent. https://t.co/jYTT0quyI7

— KIRO 7 (@KIRO7Seattle) October 24, 2023