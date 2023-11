Μέσι – Αντονέλα απιστία: Το ζευγάρι απαντά στις φήμες με μια φωτογραφία

Εδώ και λίγες ώρες τα διεθνή ΜΜΕ αναπαράγουν ρεπορτάζ από τη Βραζιλία το οποίο θέλει τον Λιονέλ Μέσι να έχει απατήσει την Αντονέλα Ροκούζο με την Αργεντίνα δημοσιογράφο Σόφι Μαρτίνες. Την ίδια ώρα το ζευγάρι μαζί με τα παιδιά του πήγαν βόλτα στην Disney World και έδωσαν την απάντησή τους στα σενάρια και στις φήμες. Το ίδιο έκανε και η κολλητή φίλη της Αντονέλα Ροκούζο, η Ντανιέλα Σέμαν. Η σύζυγος του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή και συμπαίκτη του Λιονέλ Μέσι, Σεσκ Φάμπρεγας, σχολιάζοντας το δημοσίευμα που θέλει άπιστο τον Μέσι έγραψε στα social media: «Τι δημοσίευση είναι αυτή που δεν έχει νόημα… και δεν έχει τίποτα σωστό».

Cesc Fabregas wife, very close friend of Messi and Antonela responds to Brazilian media who created fake rumour that Messi cheated on Antonela to tarnish his image:

“What publication is this that has no meaning.. and has nothing right.” pic.twitter.com/ZlRHd7avLJ

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) November 25, 2023