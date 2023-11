Πνευμονία Κίνα 2023: Σε έξαρση επιδημία που “χτυπάει” τα παιδιά

Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές της Κίνας καθώς μια μυστηριώδης πνευμονία «χτυπάει» σχεδόν αποκλειστικά τα παιδιά και τα στέλνει στο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ζήτησε από το Πεκίνο περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιδημία που σαρώνει τη βόρεια Κίνα. Ο ΠΟΥ σημείωσε ότι η Εθνική Επιτροπή Υγείας της Κίνας ενημέρωσε σε συνέντευξη Τύπου νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι υπήρξε αύξηση των περιστατικών αναπνευστικών ασθενειών, αποδίδοντάς τα στην άρση των μέτρων κατά του κορωνοϊού. «Ο ΠΟΥ υπέβαλε επίσημο αίτημα στην Κίνα για λεπτομερείς πληροφορίες όσον αφορά την αύξηση των νοσημάτων του αναπνευστικού συστήματος και εστίες πνευμονίας παιδιών», τόνισε ο οργανισμός, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, μέσω X (του πρώην Twitter). Εκπρόσωπός του επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως η ανακοίνωση είναι αυθεντική, πως εστάλη όντως το αίτημα και ότι απευθύνθηκε σύσταση να ληφθούν «μέτρα για τη μείωση του κινδύνου νοσημάτων του αναπνευστικού συστήματος».

Τα μέτρα στα οποία αναφέρεται ο ΠΟΥ, τα οποία έχει αναλύσει πολλές φορές κατά τη διάρκεια της πανδημίας του νέου κορωνοϊού, είναι ιδίως ο εμβολιασμός, η τήρηση αποστάσεων με τους ασθενείς, η παραμονή ασθενών στο σπίτι, τα τεστ και η νοσηλεία, αν απαιτείται, η χρήση μάσκας, ο καλός εξαερισμός χώρων και το συχνό πλύσιμο των χεριών. Αφού οι κινεζικές αρχές και κινεζικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για αύξηση των κρουσμάτων λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων πολλών κρουσμάτων πνευμονίας παιδιών στη βόρεια Κίνα, ο ΠΟΥ ζήτησε την 22η Νοεμβρίου «επιπρόσθετες επιδημιολογικές και κλινικές πληροφορίες, καθώς και αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων για αυτές τις εστίες σε παιδιά, μέσω του μηχανισμού του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού».

Another Covid Like Scare? Mysterious Pneumonia Outbreak In China | Hospitals Swamped, Schools Closed. #TNDIGITALVIDEOS #China #Pneumonia pic.twitter.com/yzYhpHk2gP

Ο ΠΟΥ «ζήτησε επίσης επιπλέον πληροφορίες για τις πρόσφατες τάσεις όσον αφορά την κυκλοφορία γνωστών παθογόνων, ιδίως (σ.σ. του ιού) της γρίπης, του SARS-CoV-2 (σ.σ. του ιού που προκαλεί την COVID-19), του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV), που πλήττει τα βρέφη, και του μυκοπλάσματος της πνευμονίας, καθώς και για τον βαθμό επιβάρυνσης των συστημάτων υγείας», προστίθεται στην ανακοίνωση. Ο ΠΟΥ βρίσκεται σε επαφή με εργαζόμενους σε κλινικές και με επιστήμονες μέσω των συνεργασιών του και των υφιστάμενων κινεζικών τεχνικών δικτύων.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, οι αρχές υπογράμμισαν την ανάγκη να βελτιωθεί η επιτήρηση των ασθενειών σε δομές υγείας και σε επίπεδο κοινοτήτων και να ενισχυθεί το σύστημα υγείας ώστε να έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί τους ασθενείς, θύμισε ο ΠΟΥ. Δεν έδωσε καμιά ένδειξη για το πώς έγινε δεκτό το αίτημα, ούτε αν έλαβε τα δεδομένα που ζήτησε. Ο ΠΟΥ είχε κατηγορήσει επανειλημμένα τις κινεζικές αρχές για έλλειψη διαφάνειας και συνεργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας του νέου κορωνοϊού, τα πρώτα κρούσματα του οποίου εντοπίστηκαν στην Κίνα στα τέλη του 2019. Η έλλειψη συνεργασίας στηλιτεύτηκε επίσης από τον ΠΟΥ και διάφορες χώρες στην έρευνα που διενεργείται για να να εξακριβωθεί πώς προέκυψε η πανδημία, ερώτημα στο οποίο δεν έχει δοθεί οριστική απάντηση μέχρι σήμερα.

⚠️ BREAKING: Undiagnosed Pneumonia outbreak in North China WHO asks China for more details on unexplained pneumonia outbreak@ejustin46 @DavidJoffe64 @LauraMiers @RajlabN pic.twitter.com/JCywEH5v8L

— SARS‑CoV‑2 (COVID-19) (@COVID19_disease) November 23, 2023