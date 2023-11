Ιερέας το έσκασε με 18χρονη: Σάλος στην Αλαμπάμα

Σάλος με καθολικό ιερέα που «το έσκασε» στην Ιταλία με 18χρονη και στη συνέχεια την παντρεύτηκε, αφού αντάλλασσαν ερωτικές επιστολές Τα κρατικά αρχεία δείχνουν ότι ένας ιερέας από την Αλαμπάμα παντρεύτηκε πρόσφατα τη 18χρονη με την οποία το είχε σκάσει στην Ιταλία αυτό το καλοκαίρι και ένας αρχιεπίσκοπος δήλωσε την Τετάρτη ότι αναμένει από το Βατικανό να επιδιώξει την επίσημη καθαίρεσή του. Ένα πιστοποιητικό γάμου που κατατέθηκε τη Δευτέρα στην κομητεία Mobile δείχνει ότι ο Άλεξ Κρόου, ένας 30χρονος καθολικός ιερέας στη νότια Αλαμπάμα, παντρεύτηκε τη 18χρονη.

Ειδικός στη θεολογική μελέτη των δαιμόνων και του εξορκισμού -ο Κρόου έφυγε από τη χώρα στο τέλος Ιουλίου με την έφηβη που είναι απόφοιτος του γυμνασίου McGill-Toolen. Ο ίδιος δεν ήταν υπάλληλος στο σχολείο, αλλά μερικές φορές έκανε εκεί εθελοντικά μαθήματα θεολογίας, ανέφεραν ειδησεογραφικά μέσα. Το πιστοποιητικό γάμου δείχνει ότι η γυναίκα έκλεισε τα 18 τον Ιούνιο.

Ο Αρχιεπίσκοπος Thomas J. Rodi ανακοίνωσε τον Ιούλιο ότι ανέστειλε τον Κρόου και του απαγόρευσε να ενεργεί, να ντύνεται ή να παρουσιάζεται ως ιερέας. Ο Ρόντι αργότερα είπε ότι δεν έβλεπε κανέναν τρόπο να επιστρέψει ο Κρόου στην ιεροσύνη. «Τα πρόσφατα νέα για τον πολιτικό γάμο του Κρόου επιβεβαιώνουν μόνο την κρίση του Αρχιεπισκόπου. Ο Αρχιεπίσκοπος Ρόντι προσδοκά ότι το Βατικανό θα καθαιρέσει τελικά τον Άλεξ Κρόου», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Αρχιεπισκοπή Mobile.

Παρόλο που η σχετική ανακοίνωση δεν αποκάλυπτε λεπτομέρειες, είναι γνωστό ότι οι καθολικοί ιερείς δίνουν όρκο αγαμίας και, έπειτα από σκάνδαλα δεκαετιών για σεξουαλικές παρενοχλήσεις από κληρικούς, έχουν τεθεί σε εφαρμογή κατευθυντήριες γραμμές που αποσκοπούν στη θέσπιση ορίων μεταξύ κληρικών και ευάλωτων ενηλίκων.

