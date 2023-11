«Σε έναν χρόνο θα σας εξοντώσουμε»- Αντιδράσεις για το τραγούδι των παιδιών από το Ισραήλ

Σφοδρές αντιδράσεις ακόμη και από την ισραηλινή πλευρά έχει προκαλέσει ένα βίντεο της ισραηλινής κρατικής τηλεόρασης που δείχνει παιδιά να τραγουδούν για τον πόλεμο στη Γάζα. «Σε έναν χρόνο δεν θα υπάρχει τίποτα εκεί και θα επιστρέψουμε με ασφάλεια στα σπίτια μας. Μέσα σε ένα χρόνο θα τους εξοντώσουμε όλους και μετά θα γυρίσουμε πίσω να οργώσουμε τα χωράφια μας» τραγουδούν στο βίντεο του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού Kan που μεταδόθηκε με φόντο εικόνες από την καταστροφή της Γάζας.

«Άρρωστο. Δεν θα σας επιτρέψουμε να μετατρέψετε τα παιδιά του Ισραήλ σε τέρατα» έγραψε ένας χρήστης για το απαράδεκτο βίντεο. «Αεροπλάνα βομβαρδίζουν, καταστροφή, καταστροφή» τραγουδούν τα παιδιά, τη στιγμή που οι βομβαρδισμοί έχουν σκοτώσει περισσότερους από 13.000 ανθρώπους στη Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου όπου έχασαν τη ζωή τους 1.200 Ισραηλινοί, αναφέρει το Al Jazeera.

Ο δημιουργός του βίντεο, Ofer Rosenbaum, υπερασπίστηκε την πρωτοβουλία λέγοντας ότι «η λέξη ανθρωπιστικό είχε νόημα μέχρι τις 7 Οκτωβρίου. Καθήκον μας είναι να τους πολεμήσουμε σαν να μην είναι άνθρωποι». Το βίντεο αναρτήθηκε στα social media την περασμένη Κυριακή και στη συνέχεια διεγράφη, καθώς οι χρήστες καταδίκασαν το βίντεο ως απαράδεκτο. «Κυνική εκμετάλλευση των παιδιών και πιθανώς και των γονέων τους, χωρίς να τους δώσουν την ευκαιρία να αντιληφθούν το νόημα των στίχων ‘θα τους εξοντώσουμε όλους’» γράφει ένας χρήστης στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Σε απάντηση, πολλοί χρήστες μοιράστηκαν ένα βίντεο με παιδιά από τη Γάζα που τραγουδούν «Θεέ μου, η χώρα μου καίγεται, η ελευθερία της εκλάπη. Είναι μικρή, μικρή σαν εμένα. Δώστε μας ειρήνη, δώστε μας παιδική ηλικία».

#Palestinian children from #Gaza singing “Give us childhood, give us safety, give us #peace” this kid’s performance was before #Israel started to bomb them. By now it’s unclear how many of these girls have survived. But all they wanted was to live. pic.twitter.com/s1w29meawS

— Arthur Morgan (@ArthurM40330824) November 21, 2023