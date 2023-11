Σακίρα φοροδιαφυγή: Γλίτωσε τη φυλακή αλλά «έφαγε» πρόστιμο η Λατίνα σταρ

Η Σακίρα θα πληρώσει πρόστιμο αντί να κινδυνεύσει με ποινή φυλάκισης, μετά από συμφωνία που τερμάτισε τη δίκη της στη Βαρκελώνη για φοροδιαφυγή. Ως μέρος της συμφωνίας, οι εισαγγελείς αντάλλαξαν μια πιθανή ποινή φυλάκισης για την ποπ σταρ με χρηματικό αντίτιμο, δήλωσε ο δικαστής κατά την πρώτη ακρόαση της δίκης. Με βάση τη συμφωνία, θα λάβει τριετή φυλάκιση με αναστολή και πρόστιμο 7 εκατομμυρίων ευρώ. Η σταρ της παγκόσμιας ποπ Σακίρα κλήθηκε σήμερα σε δικαστήριο της Βαρκελώνης για να παραστεί στην πρώτη ημέρα της δίκης της για φερόμενη απάτη κατά των ισπανικών φορολογικών αρχών και έφυγε μετά από μόλις οκτώ λεπτά. Είπε στον προεδρεύοντα δικαστή, José Manuel del Amo, ότι αποδέχτηκε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τους εισαγγελείς. Απάντησε «ναι» για να επιβεβαιώσει την αναγνώρισή της για έξι κατηγορίες ότι δεν κατέβαλε στην ισπανική κυβέρνηση φόρους 14,5 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ 2012 και 2014.

Η 46χρονη ποπ σταρ έχει πει ότι πλήρωσε όσα οφείλει στη εφορία πριν υποβάλει μήνυση, επιμένοντας ότι δεν ζούσε στην Ισπανία από το 2012 έως το 2014, καθώς η δουλειά της την οδήγησε σε μια «νομαδική ζωή». Το γραφείο του εισαγγελέα είχε ισχυριστεί ότι πέρασε περισσότερα από τα μισά από τα επίμαχα χρόνια στην Ισπανία και ως εκ τούτου διέμενε συνήθως στη χώρα. Λέει επίσης ότι ένα ακίνητο στη Βαρκελώνη που αγόρασε τον Μάιο του 2012 χρησίμευε ως οικογενειακό σπίτι. Η ίδια έχει αρνηθεί επανειλημμένα κάθε αδίκημα και συμβιβάστηκε «με γνώμονα το συμφέρον των παιδιών μου». Πρόσθεσε δε, ότι «τα παιδιά μου δεν θέλουν να δουν τη μαμά τους να θυσιάζει την προσωπική της ευημερία σε αυτόν τον αγώνα».

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας μου, προσπαθούσα πάντα να κάνω το σωστό και να δίνω το θετικό παράδειγμα στους άλλους. Αυτό σημαίνει να κάνω το επιπλέον βήμα σε επιχειρηματικές και προσωπικές οικονομικές αποφάσεις για να εξασφαλίσω τις απολύτως καλύτερες συμβουλές, συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης συμβουλών από τις εξέχουσες φορολογικές αρχές του κόσμου, οι οποίες υπήρξαν σύμβουλοί μου σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δυστυχώς, και παρά τις προσπάθειες αυτές, οι φορολογικές αρχές στην Ισπανία άσκησαν δίωξη εναντίον μου, όπως έχουν κάνει εναντίον πολλών επαγγελματιών αθλητών και άλλων ατόμων υψηλού προφίλ, αποστραγγίζοντας την ενέργεια, τον χρόνο και την ηρεμία αυτών των ανθρώπων για χρόνια κάθε φορά.

Ενώ ήμουν αποφασισμένη να υπερασπιστώ την αθωότητά μου σε μια δίκη που οι δικηγόροι μου ήταν βέβαιοι ότι θα κατέληγε υπέρ μου, πήρα την απόφαση να επιλύσω επιτέλους αυτό το θέμα με γνώμονα το συμφέρον των παιδιών μου, τα οποία δεν θέλουν να δουν τη μητέρα τους να θυσιάζει την προσωπική της ευημερία σε αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να ξεπεράσω το άγχος και τη συναισθηματική επιβάρυνση των τελευταίων ετών και να επικεντρωθώ στα πράγματα που αγαπώ – τα παιδιά μου και όλες τις ευκαιρίες που έρχονται στην καριέρα μου, συμπεριλαμβανομένης της επερχόμενης παγκόσμιας περιοδείας μου και του νέου μου άλμπουμ, για τα οποία είμαι πολύ ενθουσιασμένη.

Θαυμάζω απεριόριστα εκείνους που έχουν πολεμήσει αυτές τις αδικίες μέχρι τέλους, αλλά για μένα, σήμερα, η νίκη είναι να πάρω πίσω τον χρόνο μου για τα παιδιά μου και την καριέρα μου». Η Σακίρα έζησε με τον πρώην ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα και της Εθνικής Ισπανίας Ζεράρ Πικέ για 11 χρόνια και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά με την ποπ σταρ, να μετακομίζει στο Μαϊάμι μετά τον χωρισμό του ζευγαριού.

Οι ισπανικές αρχές έχουν καταδιώξει άλλες διασημότητες για φοροδιαφυγή, συμπεριλαμβανομένων ποδοσφαιριστών όπως ο Πορτογάλος Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Αργεντινός Λιονέλ Μέσι και ο Βραζιλιάνο-Ισπανός παίκτης Ντιέγκο Κόστα. Όλοι έκαναν διακανονισμό και πλήρωσαν μεγάλα πρόστιμα. Το ανώτατο δικαστήριο της Ισπανίας επικύρωσε τον περασμένο μήνα την αθώωση του πρώην παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης και της Ισπανίας Τσάμπι Αλόνσο σε άλλη φορολογική υπόθεση. Ο Αλόνσο είχε αρνηθεί να συμβιβαστεί και τελικά κέρδισε στη δίκη.

