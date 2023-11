Σκύλος μέθυσε: Το viral βίντεο του Tik Tok

Αντιμέτωπη με ένα απρόσμενο γεγονός ήρθε η ιδιοκτήτρια ενός σκύλου η οποία όταν επέστρεψε στο σπίτι της τον βρήκε μεθυσμένο. Στο βίντεο που ανέβασε στο TikTok βλέπουμε τον σκύλο να παραπατάει καθώς προσπαθεί να περπατήσει όταν η γυναίκα τον φωνάζει να πάει προς το μέρος της. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της το σκυλί κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ καθώς έδειξε μπουκάλια τα οποία ήταν γεμάτα και σχεδόν είχαν αδειάσει… Μάλιστα τα μπουκάλια ήταν πεταμένα και άδεια κάτω από το τραπέζι.

