Οι εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον: Οι 25 “καλύτερες” πολυεθνικές

To GreatPlacetoWork για 13η συνεχόμενη χρονιά αξιολογεί και ανακοινώνει τις 25 εταιρείες, οι οποίες ξεχωρίζουν το 2023 για το εργασιακό τους περιβάλλον και εντάσσονται στη «World’sBestWorkplaceσ List» Το Great Place to Work, σε συνεργασία με το FORTUNE, ανακοίνωσε χθες την ετήσια διεθνή λίστα World’s Best Workplaces. Η Hilton κατέκτησε φέτος την πρώτη θέση, ακολουθούμενη από τη DHL που έλαβε τη δεύτερη θέση και την Cisco στη θέση νούμερο 3.

Βραβευμένες πολυεθνικές με θυγατρικές στην Ελλάδα

Τέσσερις από τις 25 πολυεθνικές που βραβεύονται (DHL Express, Deloitte, SC Johnson και Teleperformance) το οφείλουν και στις θυγατρικές τους στην Ελλάδα καθώς διακρίθηκαν και στη χώρα μας για το εξαιρετικό εργασιακό τους περιβάλλον!

Αναλύθηκαν περισσότερες από 6,2 εκατομμύρια απαντήσεις εργαζομένων

Για τη σύνταξη της Λίστας Fortune World’s Best Workplaces™ List, του Great Place To Work®, επιλέχθηκαν οι 25 εταιρείες που, σύμφωνα με τους υπαλλήλους τους, προσφέρουν την καλύτερη εργασιακή εμπειρία σε όλους ασχέτως ρόλου, ιεραρχίας κ.ο.κ. Αναλύθηκαν περισσότερες από 6,2 εκατομμύρια απαντήσεις εργαζομένων στο ανώνυμο ερωτηματολόγιο της έρευνας, που αντιπροσωπεύουν την εμπειρία 18 εκατομμυρίων εργαζομένων σε όλο τον κόσμο. Στις εταιρείες της λίστας, το 90% των εργαζομένων ανέφεραν ότι έχουν ένα εξαιρετικό εργασιακό περβάλλον, συγκριτικά με κάτι περισσότερο από 50% που απαντούν οι εργαζόμενοι κατά μέσο όρο, σύμφωνα με μια παγκόσμια έρευνα αγοράς που διεξήχθη από το Great Place To Work®.

Η φετινή λίστα ήταν πιο ανταγωνιστική από ποτέ, με αύξηση 28% στις εταιρείες που συμμετείχαν στην παγκόσμια έρευνα από το 2022 και αύξηση 40% στον αριθμό των ερωτηματολογίων των εργαζομένων. Στις 25 εταιρείες που διακρίνονται βλέπουμε υψηλά ποσοστά εργαζομένων να αναφέρουν πως λαμβάνουν δίκαιη αμοιβή (75%), υποστήριξη για να διατηρούν υγιή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (84%) και έχουν λόγο στις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους (81%), σε σύγκριση με έναν μέσο χώρο εργασίας. Στις εταιρείες αυτές, το 88% των εργαζομένων θα συνιστούσε τον εργοδότη τους σε φίλους και συγγενείς — 34 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο του 54%.

Πώς οι εταιρείες χτίζουν έναν καλύτερο χώρο εργασίας

Το Great Place To Work εντοπίζει τέσσερις τρόπους με τους οποίους οι κορυφαίες εταιρείες χτίζουν έναν καλύτερο χώρο εργασίας:

Συμμετοχή των εργαζομένων σε αποφάσεις που τους επηρεάζουν

Εξασφάλιση ότι κάθε εργαζόμενος έχει έναν δίκαιο, αφοσιωμένο διευθυντή

Ενθάρρυνση για υγιή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Σύνδεση κάθε εργαζόμενου με την ουσία και το νόημα πίσω από την εργασία του

Αναλυτικά η λίστα με τα 25 World’s Best Workplaces για το 2023

Hilton

DHL Express

Cisco

AbbVie

Teleperformance

Deloitte

Salesforce

Stryker

Cadence

Accenture

SC Johnson

Hilti

Admiral Group

ThoughtWorks

SAP

Atlassian

Dow

Bacardi

NVIDIA

Insight Enterprises

ServiceNow

Ernst & Young

Kiabi

Al Dabbagh Group

Coats