Το μεγαλύτερο αεροσκάφος που προσγειώθηκε στην Ανταρκτική: Μια ιστορική μέρα

Για πρώτη φορά στα χρονικά ένα επιβατικό αεροσκάφος Boeing 737 Dreamliner προσγειώθηκε με ασφάλεια σε παγωμένο διάδρομο σε απόμερο σημείο της Ανταρκτικής κι έγινε το μεγαλύτερο αεροπλάνο που έφθασε ποτέ στην έκτη ήπειρο. Το αεροσκάφος της Norse Atlantic Airways προσγειώθηκε στον διάδρομο Troll Airfield στις 02:01 τα χαράματα τοπική ώρα της Τετάρτης. «Είναι μεγάλη τιμή και ενθουσιασμός εκ μέρους ολόκληρης της ομάδας Norse που πετύχαμε μαζί μια τόσο σημαντική στιγμή, της προσγείωσης του πρώτου 787 Dreamliner», δήλωσε ο CEO της Norse Atlantic Airways, Μπγιόρν Τόρε Λάρσεν. «Στο πνεύμα της εξερεύνησης, είμαστε περήφανοι που συμβάλαμε σε αυτή τη σημαντική και μοναδική αποστολή», πρόσθεσε.

A @flynorse Boeing 787 Dreamliner has made history by becoming the first example of the type to land in Antarctica, delivering supplies for @NorskPolar. Take a look at the flight and official pictures here: https://t.co/UJz44NN6kU pic.twitter.com/mQIqQu3RTg

— Flightradar24 (@flightradar24) November 16, 2023