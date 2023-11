Ρεάλ Μαδρίτης: Τι θα γίνει με τον Αντσελότι στον πάγκο

Ο Κάρλο Αντσελότι ετοίμαζε βαλίτσες από την περσινή σεζόν, ύστερα από την αποτυχία της Ρεάλ Μαδρίτης να κατακτήσει κάποιο τρόπαιο, όμως εν τέλει αποφασίστηκε το διαζύγιο να επέλθει στο τέλος του συμβολαίου του, καθώς έχει την πρόταση να αναλάβει την εθνική Βραζιλίας. Σύμφωνα με το Relevo όμως, οι “μερένγκες” έχουν κάνει στροφή 180 μοιρών και πλέον επιθυμούν την παραμονή του Ιταλού τεχνικού, ο οποίος έχει άριστη σχέση τόσο με τον Φλορεντίνο Πέρεθ όσο και με τους ποδοσφαιριστές του. Η Ρεάλ βρίσκεται σε διαδικασία ανασύνταξης, την οποία σχεδιάζει και εφαρμόζει ο 64χρονος προπονητής και από τη στιγμή που ο σύλλογος μετράει μια νίκη στο “Καμπ Νόου” επί της Μπαρτσελόνα και βρίσκεται στη διεκδίκηση της La Liga, το κλίμα είναι θετικό.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι η Ρεάλ σκοπεύει να προτείνει ανανέωση της συνεργασίας για δύο χρόνια, είτε με κλειστό συμβόλαιο είτε με 1+1, ώστε ο Αντσελότι να συνεχίσει να επιβλέπει την ανάπτυξη ταλέντων όπως ο Βινίσιους, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο Φεντερίκο Βαλβέρδε, ο Εντουαρντό Καμαβινγκά, ο Ορελιέν Τσουαμενί κ.ά. Ο Αντσελότι των δύο Champions League και του ενός πρωταθλήματος μεταξύ άλλων στις δύο θητείες του στην ομάδα δέχεται σκληρό πρέσινγκ από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βραζιλίας, η οποία είναι διατεθειμένη να τον περιμένει μέχρι και το επόμενο καλοκαίρι. Πίεση ασκεί και η σύζυγός του, η οποία προέρχεται από τον Καναδά και επιθυμεί μια μετακόμιση στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Προς το παρόν όμως, ο Αντσελότι δεν έχει πάρει απόφαση για το μέλλον του και δεν αποκλείεται αυτή να καθυστερήσει.

Το όνομα που ακούγεται τις τελευταίες εβδομάδες, εάν φύγει ο Αντσελότι από την Βασίλισσα, είναι του πρώην παίκτη της Ρεάλ, Μπάγερν Μονάχου αλλά και Λίβερπουλ, Τσάμπι Αλόνσο. Ο Ισπανός διεθνής είναι τώρα στον πάγκο της Μπάγερν Λεβερκούζεν και έχει κάνει μια υπέροχη σεζόν σε Ευρώπη και πρωτάθλημα (βρίσκεται πρώτη στη βαθμολογία) και έχει να χάσει από τις 29/07/2023 όταν ηττήθηκε σε φιλικό παιχνίδι από την Ρεάλ Σοσιεδάδ με σκορ 1-0.

Xabi Alonso’s Bayer Leverkusen league record this season:

🔝 Top of the Bundesliga.

1️⃣7️⃣ games played, 1️⃣6️⃣ W’s, 0️⃣ L’s.

⚽️ 59 goals scored,🧤 14 goals conceded.

They are also top of Group H in the Europa League!

Is the Spaniard the true successor to Carlo Ancelotti at Real… pic.twitter.com/i0Br7ASRhb

— 90min (@90min_Football) November 13, 2023