Formula 1: Η Ferrari πρώτη απόψε στον αγώνα στο Λας Βέγκας

Ο αγώνας GP Formula 1 στο Λας Βέγκας, θα διαεξαχθεί μετά από 41 χρόνια, και θα ξεκινήσει στις 08:00 το πρωί της Κυριακής (19/11). Ο Σαρλ Λεκλέρ έγινε ο τρίτος οδηγός της ιστορίας της F1, μετά τον Κάρλος Ρόιτεμαν το 1981 και τον Αλέν Προστ το ’82, που κέρδισε την πολ ποζίσιον στο Λας Βέγκας, για το 21ο φετινό GP της Formula 1 στους δρόμους της αμερικανικής πόλης του τζόγου στην έρημο της Νεβάδα.

Ο Μονεγάσκος ήταν απόλυτος κυρίαρχος των δοκιμών κατάταξης, που ξεκίνησαν τα μεσάνυχτα -με την τοπική ώρα- στο Λας Βέγκας, και ο μόνος που κατάφερε να τον πλησιάσει ήταν ο ομόλογός του Κάρλος Σάινθ με την έτερη Ferrari SF-23. Όμως, παρότι έγραψε το δεύτερο χρόνο, ο Ισπανός θα εκκινήσει αύριο από τη 12η θέση, λόγω της ποινής 10 θέσεων για την αλλαγή μηχανικών εξαρτημάτων έπειτα από το ατύχημα της Παρασκευής. Σε μια πίστα που ταιριάζει ιδιαίτερα στην SF-23, με τις μεγάλες ευθείες και τις πολλές αργές στροφές της, η Ferrari άφησε πάνω από τριάμισι δέκατα μακριά τον κυρίαρχο του 2023 Μαξ Φερστάπεν, παρά το γεγονός ότι ο Λεκλέρ δήλωσε πως δεν ήταν ικανοποιημένος με κανέναν από τους δύο γρήγορους γύρους του στο Q3.

Με τον πρώτο γύρο των πρωτοπόρων σε αυτή την τρίτη περίοδο οι Λεκλέρ, Σάινθ και Φερστάπεν βρέθηκαν μέσα στο ίδιο δέκατο του δευτερολέπτου. Στη δεύτερη προσπάθεια ο Λεκλέρ και ο Σάινθ κατάφεραν να κινηθούν ακόμα ταχύτερα, κατά περίπου 2 δέκατα του δευτερολέπτου, αλλά όχι και ο Φερστάπεν. Ο Ολλανδός είδε στην τελευταία του προσπάθεια ότι ήταν περίπου 6 δέκατα μακριά από το χρόνο του Λεκλέρ, και έτσι αποφάσισε να την εγκαταλείψει και να επιστρέψει στα πιτς. Άλλωστε, για τη Red Bull, η σχετική της υστέρηση στη θέρμανση των ελαστικών σε ένα βράδυ που η θερμοκρασία ήταν λίγο πάνω από τους 10° Κελσίου ανέκαθεν θα ήταν πρόβλημα, και ίσως η πρώτη σειρά της εκκίνησης να είναι μια χαρά για τον Ολλανδό.

Με δύο γρήγορους γύρους και τη φρέσκια μαλακή γόμα του ο Τζορτζ Ράσελ ήταν ο ταχύτερος των “υπόλοιπων”, πλησιάζοντας μάλιστα τον Φερστάπεν στο δέκατο του δευτερολέπτου. Τον Άγγλο ακολούθησε μια σειρά από οδηγούς που έκαναν την υπέρβαση: ο Πιέρ Γκασλί με την Alpine, ο Άλεξ Άλμπον της Williams, καθώς και κυρίως ο Αμερικανός ομόλογός του Λόγκαν Σάρζτεαντ που έκανε εμπρός στους συμπατριώτες του μια εκπληκτική εμφάνιση που την είχε ανάγκη.

Εξίσου εντυπωσιακοί ήταν και οι Βάλτερι Μπότας (Alfa Romeo) και Νίκο Χούλκενμπεργκ (Haas), που κατάφεραν στο τέλος να αφήσουν στο τέλος της δεκάδας τον Φερνάντο Αλόνσο – παρότι η Aston Martin AMR23 έδειχνε ανταγωνιστική μέχρι τότε. Ο Μπότας κατάφερε, μάλιστα, στην εκπνοή του Q2 να αφήσει για ελάχιστα χιλιοστά του δευτερολέπτου εκτός δεκάδας τόσο τον Λιούις Χάμιλτον της Mercedes όσο και τον Σέρτζιο Πέρεζ με την έτερη Red Bull RB19, που ήταν οι μεγάλες (αρνητικές) εκπλήξεις της δεύτερης περιόδου.

Ο Λιούις είπε ότι δεν μπορούσε να κινηθεί ταχύτερα, προφανώς αντιμετωπίζοντας προβλήματα που δεν είχε ο Ράσελ με την έτερη Mercedes W14. Εκπλήξεις είχαμε και στο Q1, στην πρώτη περίοδο: οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι έμειναν στην ουρά της εκκίνησης, κυρίως επειδή η MCL60 δεν ταιριάζει καθόλου σε αυτό το σιρκουί -σε αντίθεση με όλα τα τελευταία του προγράμματος- αλλά και εξαιτίας των επιλογών της σχετικά με τα ελαστικά και το χρονισμό της εξόδου του Βρετανού και του Αυστραλού στην πίστα για τους γρήγορους γύρους τους.

