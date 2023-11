Ερντογάν – Σολτς για Γάζα: On air κόντρα

Ολοκληρώθηκε σε ψυχρό κλίμα η συνάντηση του Γερμανού καγκελάριου Όλαφ Σολτς με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Βερολίνο. Οι ηγέτες της Τουρκίας και της Γερμανίας, μάλιστα, έκαναν την κοινή συνέντευξη Τύπου πριν την κατ’ ιδίαν συνάντησή τους, όπου φάνηκε ότι το κλίμα δεν ήταν καθόλου καλό. Ο Ερντογάν αναφέρθηκε στην εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, λέγοντας πως είναι «κάθετος»: «Θα μιλήσω καθαρά εδώ. Ολοι μιλούν για την αρχή στις 7 Οκτωβρίου και κανείς για το τι ακολούθησε. Η Χαμάς είναι ο στόχος τους. Μπορεί να συγκριθεί ο οπλισμός της με του Ισραήλ; Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις. Επιθέσεις σε νοσοκομεία και παιδιά δεν έχουν χώρο στο Τορά, τον εβραϊκό Νόμο», είπε χαρακτηριστικά.

«Μέχρι τώρα έχουν σκοτωθεί 13.000, παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι Παλαιστίνιοι. Δεν υπάρχει σχεδόν κανένα μέρος που λέγεται Γάζα πια, τα πάντα έχουν καταστραφεί. Το Ισραήλ έχει πυρηνικά όπλα αυτή τη στιγμή; Έχει, αλλά αν ρωτήσετε το Ισραήλ δεν θα πουν ότι έχουν. Γιατί ξέρουν να λένε πολύ καλά ψέματα. Το Ισραήλ κάνει επιθέσεις σε νοσοκομεία, χώρους λατρείας και εκκλησίες. Ως μουσουλμάνος, ενοχλούμαι με αυτό» σχολίασε σε επιθετικό ύφος προς το Ισραήλ ο Τούρκος πρόεδρος. «Εάν τα χέρια, τα χέρια και η γλώσσα μας παραμείνουν δεμένα, δεν μπορούμε να λογοδοτήσουμε στην Ιστορία. Ο πόλεμος Ισραήλ-Παλαιστινίων δεν πρέπει να αξιολογείται με την ψυχολογία του χρέους. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για τη διασφάλιση δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή» είπε ακόμη ο Τούρκος πρόεδρος.

