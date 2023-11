Επανεκκίνηση, από την Ευτυχία Παπούλια

Κοινωνιολόγος

Ο άνθρωπος δεν θα υποδουλωθεί ποτέ στη μηχανή, εφόσον ο άνθρωπος που χειρίζεται τη μηχανή πληρώνεται καλά.

Karel Capek

Ποια σχέση μπορεί να έχει ο Ελον Μάσκ με τον Δήμαρχο … Αγράφων της Ευρυτανίας Αλέξη Καρδαμπίκη; Ο πρώτος …επισείει τον κίνδυνο ακόμη και αφανισμού ολόκληρης της ανθρωπότητας απ’ τις… δικές του επιχειρηματικές δραστηριότητες αν δεν αναχαιτιστεί έγκαιρα η επέλαση των ανθρωποειδών ρομπότ και της τεχνητής νοημοσύνης και ο δεύτερος έχει απλά την λύση: Επανεκκίνηση της Ζωής απ’ την Ύπαιθρο!..

Σε μια συζήτηση που είχε πρόσφατα ο Ελον Μάσκ με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ, αναφέρθηκε στην πρόβλεψή του, πως χάρη δηλαδή στην τεχνητή νοημοσύνη, κάποια στιγμή οι άνθρωποι δεν θα χρειάζεται να… εργάζονται και το μόνο που θα τους απασχολεί θα είναι να αναζητήσουν το νόημα της … ζωής τους. Και αν τελικά αξίζει για κάποιον… to be or not to be.

…μια υπέροχη ιδέα

O Mάσκ, που έχει επενδύσει σε εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης, επεσήμανε στον Σούνακ, κι εκείνος συμφώνησε, πως το Λονδίνο είναι κορυφαίος τόπος για την Βιομηχανία της ΤΝ που θα μπορούσε να μεταμορφώσει την μάθηση. Αναφέρθηκε επίσης και στον γιο του, που δυσκολεύεται να βρει παρέες και πως ένας φίλος μέσω τεχνητής νοημοσύνης θα ήταν υπέροχη ιδέα. Πάντως εδώ, όσοι επιχείρησαν να βρούνε συντροφιά πάσης φύσεως μέσα απ’ το διαδίκτυο, έχουν διαφορετική γνώμη απ’ τον αγαπητό μας Έλον. Ο οποίος ωστόσο, παρ’ όλο που εξακολουθεί να επενδύει σε εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης, δεν παρέλειψε, προφανώς για να έχει και την συνείδησή του ήσυχη, να εκφράσει και τους φόβους του ότι θα μπορούσε αυτή, να απειλήσει την κοινωνία και την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη.

Έχει σημασία να επισημάνουμε πως αυτή η συζήτηση με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, έγινε μπροστά σε προσκεκλημένους απ’ τον κλάδο της…τεχνολογίας, σε μια πολυτελή αίθουσα στο Lancaster House του Λονδίνου χωρίς κάμερες, με την Downing Street να δίνει στην δημοσιότητα όσα εκείνη… θέλει. Θα είχε πάντως ενδιαφέρον να μας περιγράψει ο Έλον ή κάποιος απ’ τους παρευρισκόμενους, το προφίλ μιας κοινωνίας όπου κανείς δεν θα εργάζεται και όλοι όμως θα είχαν χρήματα για να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για την επιβίωσή τους.

Οργουελικής φαντασίας

Και για να μην χαθούμε αναζητώντας απαντήσεις για το προφίλ μιας κοινωνίας οργουελικής φαντασίας, οι φόβοι του ίδιου του Έλον Μάσκ για το ενδεχόμενο η ΤΝ να απειλήσει την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη, είναι κάτι που μας τρομάζει. Κι αφού υπάρχει ένας τόσο μεγάλος κίνδυνος, γιατί τόσες επενδύσεις στην βιομηχανία Τεχνητής Νοημοσύνης; Μα θα πει κάποιος, πως και η ατομική βόμβα εμπεριέχει παρόμοιο κίνδυνο, αλλά ο άνθρωπος εξακολουθεί να την κατασκευάζει. Δηλαδή αν η ανθρωπότητα γλιτώσει απ’ την…παράνοια κινδυνεύει να αφανιστεί απ’ την… (τεχνητή) Νοημοσύνη; Πώς θα απαλλαγούμε από αυτόν τον φόβο, όπως τον επεσήμανε ο ίδιος ο Μάσκ;

Τελικά η εξέλιξη, η πρόοδος όπως την βιώνουμε, συνεισφέρει στην ποιότητα ζωής μας συμπεριλαμβανομένης και της ψυχικής μας υγείας; Ή μήπως είναι ένας επικίνδυνος δρόμος όπου ο καθένας πρέπει να αντιδράσει σε ατομικό επίπεδο; Αρνούμενοι τουλάχιστον από ‘δω και στο εξής υπηρεσίες της ΤΝ απ’ την μια, αλλά περιορίζοντας και τον καταναλωτικό εθισμό μας στα απολύτως απαραίτητα;

Επανεκκίνηση

Κι εδώ, ας προσέξουμε μην μπούμε στον πειρασμό της συνωμοσιολογίας ότι είμαστε θύματα ενός εξελιγμένου μάρκετινγκ που δεν μας αφήνει χώρο να αντισταθούμε στην καταναλωτική μας μανία. Σωστά είπε ο Μάσκ οτι κινδυνεύει η ίδια η ανθρώπινη ύπαρξή μας. Συνωμότες και συνωμοσιολόγοι, στροβιλιζόμαστε τελικά όλοι στην ίδια δίνη… επιχειρηματίες και εργαζόμενοι, κυβερνώντες και κυβερνώμενοι. Ήδη οι επιπτώσεις της ΤΝ είναι ορατές στην απώλεια θέσεων εργασίας και στις κοινωνικές μας σχέσεις και θα είναι πιο έντονες στην επόμενη γενιά. Και η αντίδραση στην απειλή της ΤΝ είναι η επανεκκίνηση της ζωής απ’ τον χώρο που μας παρέχει όσα χρειάζονται για την συντήρησή της; Την Μάνα Γη και την Φύση.

Ο πρόεδρος του Δήμου Αγράφων έριξε το σύνθημα να αναζωογονηθεί η ύπαιθρος, προσφέροντας 3000 ευρώ (από 1500) για κάθε παιδί που γεννήθηκε ή θα γεννηθεί μέσα στο 2023. Βέβαια ο Δήμαρχος, κάνει αυτήν την προσφορά ως κάποια λύση στο δημογραφικό πρόβλημα. Όμως δεν είναι η σωστή οπτική γωνία για την θεώρηση του προβλήματος και δεν ευθύνεται ο Δήμαρχος γι’ αυτήν την λάθος αντιμετώπιση του δημογραφικού με ‘επιδοτήσεις’ για την παραγωγή παιδιών. Γιατί αυτή η μέθοδος οδήγησε και την δική μας κοινωνία στην πλήρη υποβάθμισή της, όπου ‘παράγονται πολλά παιδιά που συγκροτούν πολυμελείς ‘ευάλωτες’ κοινωνικές ομάδες που συντηρούνται με επιδόματα και αργότερα απ’ την παρανομία.

…σπατάλη

Φυσικά επιβάλλεται να ληφθούν και άλλα μέτρα για την ενίσχυση του σκοπού, έστω και απ’ την οπτική του δημογραφικού. Όμως μην ξαναγίνει το ίδιο λάθος!.. Η επανεκκίνηση της ζωής πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά και από ποιότητα ζωής, μιας ζωής που σε τίποτα δεν θα μοιάζει με εκείνη των παππούδων μας, της επαρχίας, όπου οι άνθρωποι δεν είχαν καμία πρόσβαση στην μόρφωση και σε αγαθά που σήμερα είναι ακόμη προσιτά και σε μια απόμακρη στάνη.

Τα παιδιά που θα γεννηθούν και θα επιδοτηθούν μ’ αυτό το σκοπό, θα πρέπει αναγκαστικά να τελειώνουν την βασική τους εκπαίδευση με καλές επιδόσεις που θα τους δώσουν την δυνατότητα για περαιτέρω μόρφωση, χωρις να χρειάζεται να μετακινηθούν απ’ τον τόπο τους. Κάτι που στο παρελθόν ήταν πλεονέκτημα των ‘πρωτευουσιάνων’ και των ‘γραμματιζούμενων’. Έτσι, ένας ‘γιδοβοσκός’ που θα είναι μια δραστηριότητα με την οποία θα μπορεί άνετα να επιβιώσει μια οικογένεια, θα είναι και θα πρέπει να είναι, εξ’ ισου, αν οχι περισσότερο μορφωμένος απο έναν επιστήμονα. Κυρίως όμως, πρέπει να απομυθοποιήσουμε την βαθιά ριζωμένη αντίληψη πως οι απειράριθμες πανεπιστημιακές σχολές που οι νέοι σπαταλούν τα δημιουργικά τους χρόνια και τα χρήματα των γονιών τους εγγυώνται μια σίγουρη σταδιοδρομία.

Η κτηνοτροφία και η γεωργία με τις σύγχρονες μεθόδους καλλιέργειας είναι μια πρόκληση για την επανεκκίνηση μιας ποιοτικής ζωής στην ύπαιθρο από μικρές οικογενειακές φάρμες εφόσον αυτοί που θα ασχοληθούν αντισταθούν στον πειρασμό να τις επεκτείνουν πέρα απ’ το σημείο που αυτές τους παρέχουν τα απαραίτητα για την άνετη διαβίωσή τους. Και που μπορούν να τις ελέγχουν για να μην έχουμε φαινόμενα όπου αναμενόμενες καιρικές συνθήκες καταστρέφουν κόπους μιας ζωής.