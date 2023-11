Έβερτον: Καμπάνα για την ομάδα του Λίβερπουλ

Κεραυνός εν αιθρία στο μπλε κομμάτι του Λίβερπουλ, με την Έβερτον να ενημερώνεται ότι της αφαιρέθηκαν 10 βαθμοί από την κατάταξη του φετινού πρωταθλήματος, που αφορά ποινή για παραβίαση των οικονομικών κανόνων της Premier League. Η υπόθεση είχε παραπεμφθεί σε ανεξάρτητη επιτροπή τον περασμένο Μάρτιο για φερόμενες παραβιάσεις σχετικά με τη σεζόν 2021-22, και εκδικάστηκε τον περασμένο μήνα, με την ποινή που επιβλήθηκε μάλιστα να είναι άμεσα εφαρμόσιμη και να την στέλνει κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού, μαζί με την Μπέρνλι στην τελευταία θέση με 4 πόντους.

Η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ σημείωσε πολύ μεγάλες οικονομικές απώλειες ύψους 425 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε διάστημα τριών ετών, με το ποσό αυτό να είναι υψηλότερο κατά 285 εκατομμύρια ευρώ από αυτό που οι οδηγίες της Premier League επιτρέπουν τους συλλόγους να χάσουν σε ένα χρονικό διάστημα τριών ετών.

“Η Έβερτον είναι σοκαρισμένη και απογοητευμένη από την απόφαση της Επιτροπής της Premier League. Ο σύλλογος πιστεύει πως η Επιτροπή έχει επιβάλει μια εντελώς δυσανάλογη και άδικη αθλητική κύρωση. Ο σύλλογος έχει ήδη κοινοποιήσει την πρόθεσή του να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης στην Premier League. Η διαδικασία προσφυγής θα ξεκινήσει τώρα και η υπόθεση θα εκδικαστεί από ένα Συμβούλιο Εφετών που θα διοριστεί σύμφωνα με τους κανόνες της Premier League. Η Έβερτον υποστηρίζει ότι ήταν ανοιχτή και διαφανής στις πληροφορίες που παρείχε στην Premier League και ότι πάντα σεβόταν την ακεραιότητα της διαδικασίας. Ο σύλλογος δεν αναγνωρίζει τη διαπίστωση ότι παρέλειψε να ενεργήσει με τη μέγιστη καλή πίστη και δεν κατανοεί ότι ήταν ισχυρισμός που διατυπώθηκε από την Premier League κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Τόσο η σκληρότητα όσο και η αυστηρότητα της κύρωσης που επιβλήθηκε από την Επιτροπή δεν αντικατοπτρίζουν, ούτε δίκαια ούτε εύλογα, τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν. Ο σύλλογος θα παρακολουθεί επίσης με μεγάλο ενδιαφέρον τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις που αφορούν τους Κανόνες Κέρδους και Βιωσιμότητας της Premier League. Η Έβερτον δεν μπορεί να σχολιάσει περαιτέρω αυτό το θέμα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία προσφυγής”, τονίζει η Έβερτον στην ανακοίνωση που εξέδωσε άμεσα μετά από την γνωστοποίηση της καταδικαστικής για εκείνη απόφασης.

