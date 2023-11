Αλ Σίφα – Γάζα: Κραυγή αγωνίας των γιατρών για τους ασθενείς

Όπλα και άλλα στοιχεία που υποδηλώνουν παρουσία της Χαμάς μέσα στο νοσοκομείο Αλ Σίφα ανακοίνωσε ότι εντόπισε ο ισραηλινός στρατός κατά την στοχευμένη επιχείρησή του στο μεγαλύτερο νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας η οποία είναι ακόμα σε εξέλιξη. Παρά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι όμηροι μπορεί να κρατούνται στο νοσοκομείο δεν υπάρχουν ενδείξεις για την παρουσία τους εκεί. Ωστόσο, οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) πιστεύουν ότι η επιχείρηση μπορεί να αποφέρει πληροφορίες για τους αιχμαλώτους. Δημοσιογράφος που βρίσκεται στο νοσοκομείο, μιλώντας στο BBC ανέφερε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις πηγαίνουν από δωμάτιο σε δωμάτιο, από όροφο σε όροφο ανακρίνουν τους πάντες – τόσο το προσωπικό όσο και τους ασθενείς – και συνοδεύονται από γιατρούς και αραβόφωνους.

Οι εκτοπισμένοι που έχουν καταφύγει στο συγκρότημα έχουν αναγκαστεί να συγκεντρωθούν στην αυλή και κάποιοι υποβάλλονται σε ελέγχους ασφαλείας. Προσθέτει ότι ο ισραηλινός στρατός έχει «πλήρη έλεγχο» και δεν γίνονται πυροβολισμοί. Το BBC δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τον ισχυρισμό ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν πλέον τον έλεγχο της Αλ Σίφα. Σύμφωνα με μαρτυρία δημοσιογράφου που συνεργάζεται με το AFP δεκάδες Ισραηλινοί στρατιώτες, ορισμένοι με καλυμμένα πρόσωπα και πυροβολώντας στον αέρα, δίνουν εντολή στους κατοίκους της Γάζας, που έχουν βρει καταφύγιο στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, να παραδοθούν. Από τα μεγάφωνα φωνάζουν στα αραβικά: «Όλοι οι άνδρες 16 ετών και άνω, σηκώστε ψηλά τα χέρια και βγείτε από τα κτίρια προς την εσωτερική αυλή για να παραδοθείτε».

The IDF’s precise and targeted operation against Hamas in the Shifa Hospital is still ongoing.

We can now confirm that incubators, baby food and medical supplies, provided by the IDF, have successfully reached the hospital.

