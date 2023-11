Τεντόγλου: Θέλω να φτάσω ακόμη πιο ψηλά σε Ολυμπιακά μετάλλια

Ο Μίλτος Τεντόγλου μίλησε στην εκπομπή “Τώρα Μαζί” του OPEN, δήλωσε ότι θέλει φτάσει τον Πύρρο Δήμα σε Ολυμπιακά μετάλλια, αναφέρθηκε στο πανελλήνιο και στο παγκόσμιο ρεκόρ, καθώς και στις άσχημες συνθήκες που επικρατούν στις ελληνικές εγκαταστάσεις. Ο κορυφαίος Έλληνας άλτης αποκάλυψε την αγάπη του για τις μηχανές, αλλά και το πώς βλέπει τον εαυτό του σε 10 χρόνια. Αναλυτικά δήλωσε ότι:

Για την οδήγηση: “Μ’ αρέσει πολύ να οδηγώ μηχανή. Ο πατέρας μου ήταν από πάντα φαν των μηχανών και με έκανε και μένα να τις αγαπήσω από μικρός. Είχα μηχανή, είχα ποδήλατα, μ’ αρέσουν γενικά τα δίκυκλα. Και τα αυτοκίνητα μ’ αρέσουν, αλλά δε μ’ αρέσει να οδηγώ για πολλές ώρες και μ’ εκνευρίζει η κίνηση”.

Για το τι θα έκανε αν είχε δύο μήνες off: “Τον έναν μήνα θα τον περνούσα σπίτι μου κάνοντας τίποτα. Αυτό είναι το cool down μου, να μην κάνω τίποτα. Δεν θα έκανα για ένα μήνα απολύτως τίποτα, διακοπάρες. Και τον άλλο μήνα αφού θα είχα ξεκουραστεί και θα είχα ενέργεια, θα ήθελα να πάω κάποιο ταξίδι. Θα ήθελα να πάω ξανά στην Ιαπωνία, να μην έχω αγώνες όμως, σαν τουρίστας. Θα ήθελα να πάω επίσης ένα ταξίδι στη Γερμανία στην οικογένειά μου και στους φίλους μου, γιατί έχω πάρα πολλούς και τους βλέπω πολύ σπάνια. Μ’ αρέσει πολύ σαν χώρα η Γερμανία. Μπαίνω στην κουζίνα του εστιατορίου ξέρω να κάνω κρέατα, steaks, κοπές βοδινές και άλλα ξέρω αλλά βαριέμαι”.

Για τον επόμενο στόχο του: “Μ’ αρέσει να κερδίζω μετάλλια, αλλά αυτό που μ’ αρέσει περισσότερο από όλα επειδή μου αρέσει το αγώνισμα είναι οι μεγάλες επιδόσεις, τα εντυπωσιακά άλματα αυτά που γίνονται μια φορά στα πολλά χρόνια”.

Male Athlete of the Year nominee ✨

Retweet to vote for Miltiadis Tentoglou 🇬🇷 in the #AthleticsAwards. pic.twitter.com/jOXG80WIgZ

— World Athletics (@WorldAthletics) October 12, 2023