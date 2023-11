Πτώση αεροσκάφους Χανιά – Μάλεμε: Οι επιβαίνοντες βρέθηκαν δεμένοι στις θέσεις τους

Νεκροί και δεμένοι στα καθίσματα του μονοκινητήριου αεροσκάφους το οποίο έπεσε στη θαλάσσια περιοχή του Μάλεμε, στην Κρήτη, εντοπίστηκαν οι δύο άνδρες, νωρίς το βράδυ της Πέμπτης (9/11), μόλις λίγα μέτρα από το αεροδρόμιο της αερολέσχης. Πρόκειται για τον πιλότο Θεόδωρο Πάντο (πρόεδρο της αερολέσχης Δυτικής Αττικής) και τον συνεπιβάτη του (δεν έχει γίνει γνωστό το όνομά του με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως ήταν στέλεχος του λιμενικού), οι οποίοι δεν κατάφεραν να βγουν από το αεροσκάφος πριν την πτώση με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους. Το αεροσκάφος εντοπίστηκε βυθισμένο περίπου μισό ναυτικό μίλι μακριά από παραλία στα όρια Μάλεμε και Ταυρωνίτη, από ιδιωτικό σκάφος που μετείχε στις έρευνες και στο οποίο επέβαινε στέλεχος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνική Ακτοφυλακή.

«Βρήκαμε ένα πλωτό. Πήγαμε και είδαμε το αεροσκάφος. Δεν είχαμε μαζί μας καταδυτικό εξοπλισμό. Έκανα τον απεγκλωβισμό με τις ανάσες. Ήταν δεμένοι, δεν είχαν κάνει καμία προσπάθεια να βγουν. Είχαν εκδορές. Πιθανόν να έχασαν τις αισθήσεις τους ή και τη ζωή τους στην πρόσκρουση» είπε ο ναυαγοσώστης Παύλος Λιτινάκης περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Υπενθυμίζεται ότι το αεροσκάφος απογειώθηκε από την Κωπαΐδα, με κατεύθυνση το Μάλεμε, όπου την Παρασκευή θα πραγματοποιηθούν αγώνες της αερολέσχης Χανίων.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Αερολέσχης Χανίων Παναγιώτης Τζαράκης, όπως ανέφερε είναι άγνωστο το γιατί ο πιλότος δεν προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Χανίων και κατευθύνθηκε στο αεροδρόμιο του Μάλεμε το οποίο δεν ενδείκνυται για νυχτερινή χρήση. Ο ίδιος πάντως εκτιμά ότι ο πιλότος λόγω της νύχτας αποπροσανατολίστηκε με αποτέλεσμα την πτώση στην θάλασσα.

«Λεγόταν Θεόδωρος Πάντος, ήταν πρόεδρος της αερολέσχης Δυτικής Ελλάδος. Δεν έχει σχέση με τους αγώνες, ούτε θα λάμβανε μέρος. Τον περίμενε κάποιος άνθρωπος στο Μάλεμε από άλλη αερολέσχη και μας ενημέρωσε ότι καθυστερεί. Ενώ είχε κατευθυνθεί στο αεροδρόμιο της Σούδας, πήγε στο Μάλεμε. Εδώ δεν υπάρχουν οι συνθήκες για προσγείωση νύχτας, ούτε το αεροπλάνο του είχε τέτοιες δυνατότητες και ο ίδιος δεν νομίζω να ήταν εκπαιδευμένος για νυχτερινή προσγείωση. Έκανε στροφή για προσγείωση και πιθανόν να έπαθε αποπροσανατολισμό. Πιθανόν νόμιζε ότι πετούσε οριζόντια αλλά κατευθυνόταν προς τη θάλασσα. Επειδή είδα τη συντριβή, ήταν τόσο έντονη που αποκλείεται να μπορούσαν να κάνουν κάτι».

Το μικρό αεροπλάνο της αερολέσχης Δυτικής Αθήνας, είχε απογειωθεί από την Κωπαίδα με προορισμό τα Χανιά και είναι άγνωστο το γιατί προσπάθησε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Μάλεμε αντί για το αεροδρόμιο Χανίων. Σύμφωνα με πληροφορίες όταν έφτασαν στην περιοχή είχε νυχτώσει και προκειμένου να προσγειωθούν, ο πιλότος έκανε μια στροφή πάνω από το Κολυμπάρι, προσεγγίζοντας τον διάδρομο προσγείωσης από την πλευρά της θάλασσας, αλλά ξαφνικά κατέπεσε σε κοντινή απόσταση από την ακτή.

Στο σημείο έσπευσαν ναυαγοσώστες που ενημερώθηκαν απο τον δήμαρχο Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη, ένα σκάφος του Λιμενικού, ένα ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού, δυο παραπλέοντα κρουαζιερόπλοια και ένα αλιευτικό σκάφος. Δυστυχώς οι διασώστες που προσέγγισαν το μικρό αεροπλάνο δεν μπόρεσαν να προσφέρουν βοήθεια, παρα μόνο να απεγκλωβίσουν τις δυο σορούς οι οποίες διεκομίσθησαν στο λιμάνι του Κολυμπαρίου και από εκεί στο Νοσοκομείο Χανίων.

«Ενημερώθηκε τις απογευματινές ώρες σήμερα, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για πτώση εναέριου μέσου στη θαλάσσια περιοχή Μάλεμε Χανίων ν. Κρήτης, με δύο επιβαίνοντες. Υπό το συντονισμό του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εφαρμόστηκε άμεσα το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και ξεκίνησαν έρευνες προς εντοπισμό του εναέριου μέσου και των επιβαινόντων του, από περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηρά, ένα περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ιδιωτικά σκάφη, καθώς και ένα ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ δεσμεύτηκαν και δύο παραπλέοντα Κρουαζιερόπλοια.

Ιδιωτικό σκάφος στο οποίο επέβαινε στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή 1,5 ν.μ. βορειοδυτικά αεροδιάδρομου Μάλεμε Χανίων, σε απόσταση 300 μέτρων από την ακτή και σε βάθος 2,5 μέτρων, ένα ελαφρύ μονοκινητήριο αεροσκάφος. Οι επιβάτες του, ηλικίας 61 και 66 ετών απεγκλωβίστηκαν από ναυαγοσώστη και περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ ακολούθως μεταφέρθηκαν στο λιμένα Κολυμβαρίου, παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και διεκομίσθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος τους. Προανάκριση, διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων».

⚠️ #AircraftCrash: Today 09/11/2023 late afternoon, BRM Citius Sport, reg. SX-UPP under unknown circumstances crashed at sea ~0.5nm before landing at Maleme airfield. The pilot and a passenger were recovered unconscious & later announced dead due to the severity of the crash. pic.twitter.com/WZfhiCRK78

— landings.gr (@landingsgr) November 9, 2023