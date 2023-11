Καϊλή Qatargate: «Οι παραβιάσεις του κράτους δικαίου δημιουργούν επικίνδυνο προηγούμενο»

«Οι ευρωβουλευτές κατασκοπεύτηκαν από βελγικές μυστικές υπηρεσίες. Έτσι γεννήθηκε το Qatargate», είναι ο τίτλος άρθρου της ιταλικής εφημερίδας «Il Dubbio» στο οποίο που επικρίνει τους χειρισμούς των βελγικών Αρχών για την υπόθεση φερόμενης διαφθοράς μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και υπαλλήλων των θεσμών και οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για λογαριασμό κυβερνητικών αξιωματούχων του Κατάρ και του Μαρόκου. Ένα σκάνδαλο που οδήγησε στη σύλληψη και την κράτηση για κάτι παραπάνω από 4 μήνες της πρώην πλέον αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου Εύας Καϊλή.

Η ευρωβουλευτής έκανε repost το πρωτοσέλιδο της «Il Dubbio», το οποίο κάνει λόγο για παραβιάσεις του κράτους δικαίου. «Οι παραβιάσεις του κράτους δικαίου δημιουργούν ένα επικίνδυνο προηγούμενο έναντι ενός υπερεθνικού θεσμού από την ”επιβολή του νόμου”! Υπηρεσίες πληροφοριών και αστυνομία με πολιτικά μπαίνουν στο κοινοβούλιο της ΕΕ για να κάνουν φακέλους εναντίον πολιτικών», είναι το κομμάτι του ρεπορτάζ που αναδημοσιεύει η Εύα Καϊλή. Στο άρθρο γίνεται αναφορά και στη μήνυση κατά της Ευρωβουλής «για παραβίαση της βουλευτικής της ασυλίας» που κατέθεσε η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λίγες ημέρες αφότου αφέθηκε ελεύθερη υπό όρους και χωρίς το ηλεκτρονικό βραχιολάκι παρακολούθησης.

“Violations of rule of law sets a dangerous precedent vs a supranational institution by 'law enforcement'‼️Intelligence services & police in plain clothes enter the EU Parl to make dossiers against politicians” #BelgianGate#QatarGate by @giulianopisapia https://t.co/ESZOIF7zeV pic.twitter.com/SSfCmrcFpZ

